Минспорт России примет участие в Восточном экономическом форуме

Source: Russia Ministry of Sport

Со 2 по 4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета пройдёт шестой Восточный экономический форум.

Форум учреждён указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Министерство спорта Российской Федерации примет участие в Восточном экономическом форуме и представит свой павильон «Спорт – норма жизни». Павильон будет работать со 2 по 7 сентября на территории специально возведённого выставочного комплекса «Улица Дальнего Востока» на набережной бухты Аякс кампуса ДВФУ.

Откроет павильон «Спорт – норма жизни» 2 сентября в 12-00 Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. В мероприятии ожидается участие паралимпийских чемпионов Токио по фехтованию Александра Кузюкова и Максима Шабурова.

2 сентября в 12-30 состоится сессия «Опыт субъектов Российской Федерации в области цифровой трансформации сферы физической культуры», в которой примет участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов.

В 18-00 пройдёт панельная дискуссия «Механизмы поддержки развития спортивной инфраструктуры на Дальнем Востоке и России в целом. Роль частных инвестиций, применение механизмов ГЧП». В ней примет участие Министр спорта Олег Матыцин.

3 сентября в 11-00 в павильоне Минспорта России будет организовано прямое включение с участниками XVI Паралимпийских летних игр в Токио. Олег Матыцин по видеосвязи пообщается со спортсменами и тренерами нашей паралимпийской сборной.

В 12-30 запланирована к проведению панельная дискуссия «Будущее детско-юношеского спорта в России».

4 сентября в 15-00 состоится панельная сессия «Влияние спорта на общество, а также здорового образа жизни и занятий физической культурой на жизнь и здоровье человека».

В павильоне «Спорт – норма жизни» будут работать интерактивные зоны спортивных активностей: электронный тир, лук со стрелами и мишенью, дартс, различные симуляторы по видам спорта. Пройдут мастер-классы по броскам дзюдо, ударам по боксёрской груше, фехтованию, мини-кёрлингу.

В уникальной спортивной атмосфере все участники и гости форума смогут попробовать себя в различных олимпийских и неолимпийских видах спорта, установить свой собственный рекорд на спортивных снарядах комплекса ГТО или испытать свои силы в новом формате соревнований «Игры ГТО». На выставке Государственного музея спорта можно будет познакомиться с редкими экспонатами 90-летней истории движения ГТО в России.

Официальный сайт Восточного экономического форума – https://forumvostok.ru/

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI