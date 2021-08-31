Л. Гумерова: Руководители национально-культурных автономий смогут подключиться к подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие во встрече Министра иностранных дел РФ С. Лаврова с представителями национально-культурных объединений.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие во встрече Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с представителями национально-культурных объединений.

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Сенатор отметила, что в Совете Федерации ведется активная работа по подготовке предстоящей в мае 2022 г. в Санкт-Петербурге Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу. Парламентарий напомнила, что с инициативой проведения Конференции выступили Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лилия Гумерова приняла участие во встрече Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с представителями национально-культурных объединений

Лилия Гумерова, возглавляющая Федеральную национально-культурную автономию башкир, предложила подключить к работе по подготовке Конференции руководителей национально-культурных автономий.

Каждая национально-культурная автономия работает не только ради интересов одного конкретного народа, но вносит большой вклад в развитие этнокультурного многообразия и гармонизацию межнациональных отношений, укрепление дружбы и единства многонациональной и многоконфессиональной России

«Руководители национально-культурных автономий должны подключиться к подготовке содержательной части Конференции, чтобы она стала центром притяжения, диалога культур и конфессий из многих стран мира», — сказала сенатор.

«Каждая национально-культурная автономия работает не только ради интересов одного конкретного народа, но вносит большой вклад в развитие этнокультурного многообразия и гармонизацию межнациональных отношений, укрепление дружбы и единства многонациональной и многоконфессиональной России. Это, в свою очередь, способствует развитию всемирного диалога культур и религий», — заключила Лилия Гумерова.

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