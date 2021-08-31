И. Петина инициировала проведение в Рязанской области конференции по развитию социального предпринимательства

Source: Russia – Council of the Federation

Корпоративная социальная ответственность помогает решать задачи развития экономики и соцполитики региона, отметила сенатор.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области стала инициатором проведения в регионе конференции на тему «Эффективные механизмы развития социального предпринимательства и программ корпоративной социальной ответственности в Рязанской области и в России».

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В мероприятии приняли участие губернатор Николай Любимов, заместителя председателя областного правительства Светлана Горячкина, заместитель генерального директора НКО «Фонд развития моногородов» Ольга Макаева, руководители региональных министерств, главы администраций муниципальных образований региона, представители социальных предприятий. Конференция прошла при поддержке правительства Рязанской области.

В своем выступлении Ирина Петина отметила, что корпоративная социальная ответственность становится сегодня одним из приоритетных направлений, помогая решать задачи развития экономики и социальной политики региона, в котором предприятие ведет свою деятельность.

Сенатор рассказала, что в Рязанской области сформирован реестр социальных предприятий, в который входит 44 субъекта малого и среднего предпринимательства. Реализуется проект по развитию семейного бизнеса, наработан уникальный опыт по поддержке организаций, занимающихся народными художественными промыслами.

Ирина Петина инициировала проведение в Рязанской области конференции по развитию социального предпринимательства

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Ирина Петина инициировала проведение в Рязанской области конференции по развитию социального предпринимательства

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Ирина Петина инициировала проведение в Рязанской области конференции по развитию социального предпринимательства

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По словам парламентария, крупный бизнес также участвует в решении социальных задач. Предприятия помогают в благоустройстве, оказывают содействие учебным и лечебным учреждениям, поддерживают ветеранов и заботятся о благополучии трудовых коллективов.

«Развитие социального предпринимательства позволяет сформировать среду, где во главу угла поставлено не извлечение прибыли, а создание лучших условий для людей с использованием всех имеющихся ресурсов — государства, бизнеса, общества. Только в этом случае мы сможем достичь того, что социальная сфера будет соответствовать потребностям общества», — считает Ирина Петина.

Участники конференции обсудили вопросы повышения эффективности социального предпринимательства, рассмотрели лучшие практики развития программ корпоративной социальной ответственности.

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