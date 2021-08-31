Г. Орденов: Защитников природы в нашей стране становится все больше

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в праздновании Дня Эколят Каспия и Нижнего Поволжья в Астраханской области.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области принял участие в праздновании Дня Эколят Каспия и Нижнего Поволжья, который проводился в рамках Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – молодых защитников природы» в Икрянинском районе Астраханской области.

«Впервые в Астраханской области мы проводим «День Эколят». Сегодня Икрянинский район будет объявлен территорией «Эколят – молодых защитников Природы». Вы, ребята, будете посвящены в «Эколята». Это значит, что защитников природы в нашей стране станет больше и у нее появятся новые, преданные друзья», – отметил сенатор, обращаясь к участникам праздника.

«День Эколят» в Икрянинском районе дал старт развитию на его территории движения Эколят

Член программного комитета Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» Геннадий Орденов вместе с ребятами написал на стенде «Сохраним Природу Икрянинского района с Эколятами» свое предложение по сохранению природы района и принял участие в различных тематических мероприятиях.

Также сенатор побывал на уроках и олимпиаде Эколят, принял участие в уборке берегов реки. Во время общения с ребятами Геннадий Орденов отметил, что с сегодняшнего дня на них ложится большая ответственность, теперь они должны любить и беречь природу.

«День Эколят» в Икрянинском районе дал старт развитию на его территории движения Эколят. Участники мероприятия подписали Обращение ко всем ребятам района стать Эколятами.

Геннадий Орденов считает, что Икрянинский район благодаря участию в проектах станет одной из экспериментальных площадок по формированию системы всеохватывающего дополнительного экологического просвещения и воспитания подрастающих поколений на территории российских регионов.

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