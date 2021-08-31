Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Армия-202131.08.2021 10:00

Встречи с космонавтами вызвали большой интерес у посетителей форума «Армия-2021»

28 августа завершил работу Международный военно-технический форум «Армия-2021», во время которого посетители и участники мероприятий имели возможность общаться с российскими космонавтами.

В павильоне «Роскосмос» встречи с космонавтами проходили ежедневно на протяжении недели. Все желающие могли услышать захватывающие истории об особенностях подготовки к полетам, о буднях на Международной космической станции и экспериментах на орбите. Перед гостями форума выступили космонавты Олег Скрипочка, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Андрей Бабкин, Андрей Федяев и Денис Матвеев. Каждый из них охотно ответил на вопросы детей и взрослых, которые приходили на встречи с космонавтами.

Впервые цикл таких встреч провели в рамках авиасалона МАКС-2021. Форум «Армия-2021» доказал, что общение с космонавтами в подобном формате вызывает большой интерес у общественности.

В дни проведения форума гости смогли пройти интерактивные космические испытания на стенде Центра подготовки космонавтов, например, осуществить стыковку космического корабля с МКС на мобильном тренажере или попробовать себя в управлении антропоморфным роботом с помощью экзоскелета.

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