Встреча с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Алексей Юрьевич, добрый день!

Знаю, что Вы хотели начать с проблемных вопросов.

А.Русских: Хочется с позитива всегда, но есть и проблемы.

В.Путин: Это правильно. Давайте этим и займемся сегодня. Поговорим о том, что Вы считаете первоочередным для Ульяновской области. Она у нас относится к регионам в экономическом и в промышленном отношении, в социальном – развитым, тем не менее вопросов накопилось очень много, требующих особого внимания. Давайте с них и начнем, пожалуйста.

А.Русских: Владимир Владимирович, прежде всего хотел Вас поблагодарить за то внимание, которое Вы оказываете Ульяновской области, это на самом деле очень для нас важно.

Остановлюсь коротко на COVID-19. На самом деле ситуация была сложная в декабре 2020 года и в январе 2021 года. Тогда в день выявлялось 280 заболеваний.

На сегодняшний день ситуация тоже напряженная, но у нас есть уверенность, что мы потихонечку вышли на плато. Развернуты 44 пункта вакцинации.

Надеемся, что скоро эта ситуация у нас пойдет на спад. Очень хотелось бы в это верить. Ситуацию держим на контроле.

Население уже начинает понимать, что вакцинироваться нужно, понимает всю важность этого и потихонечку идет. Надеемся, что в октябре выйдем на необходимый уровень – 60 процентов вакцинированных от тех, которые должны быть вакцинированы. Все для этого делаем.

Владимир Владимирович, я уже четыре месяца занимаю пост, на который Вы меня назначили. Объехал практически всю область, побеседовал с сотнями людей, побывал практически на всех промышленных предприятиях. И вспоминаю Ваши слова, что это ключевой регион, что созданы экономические и производственные кластеры с иностранным капиталом, это действительно так. Я вижу, что у региона очень большая перспектива.

Если взять экономическую зону Заволжья, то она практически у нас является лидером в России. На рубль государственных инвестиций мы уже имеем 17 рублей налоговых поступлений и 25 рублей инвестиций – на 1 рубль наших. Если взять портовую экономическую зону, то сейчас действует 35 резидентов. Только в этом году открываются шесть новых производств и начинают строиться четыре новых завода.

Последние пять лет в среднем мы прирастали по региональному валовому продукту не менее пяти процентов. 2016 год – это 320 млрд. рублей, 2020 год – это уже 420. То же самое и с налоговыми поступлениями – от 35 миллиардов до 56-ти в 2020 году.

Несмотря на такой рост экономики, у нас, тем не менее, очень много проблем прежде всего в социальной сфере. Демография. Ежегодно мы теряем восемь тысяч человек населения. Это и отток из региона, это и превышение смертности над рождаемостью. Конечно, это для нас очень большая проблема. Мы на этот счет очень серьезно сейчас работаем.

Проблемы с питьевой водой. К нам приезжал премьер-министр Михаил Владимирович [Мишустин]. Конечно, все мы с благодарностью относимся к его визиту, после этого еще несколько министров приехали, я ему эти проблемы обозначал.

Есть у нас еще проблемы с оползнями. У нас правая часть города, правый берег потихонечку сползает. И сейчас под угрозой порядка 100 тысяч населения правого берега, потому что оползни практически подошли уже к домам.

В.Путин: Дома, предприятия, там линии передач.

А.Русских: Наметили мы пути подхода к решению этой проблемы. В этом году уже начинаем проектирование. Укрепляем береговую линию, укрепляем оползневую зону и водоотведение наверху.

Также начинаем проектирование водовода. Дело в том, что у нас правая часть города, там проживает порядка 400 тысяч населения, питается водой из Волги, она не очень хорошего качества. Еще в советское время была найдена «линза» в 40 километрах в Кузоватовском районе с большими запасами воды. Мы рассматриваем это как вариант решения этой проблемы, то есть водовод оттуда протянуть в город, и тем самым, конечно, глобально эта задача решится.

Очень низкие доходы населения. В среднем 24300 рублей. Конечно, это очень мало. Уровень зарплат – 32 тысячи, практически один из самых низких в Приволжском федеральном округе, да и в целом по России. Здесь также мы наметили план работы, как мы будем эту проблему решать, эту работу начинаем.

В.Путин: Создавать нужно новые рабочие места, высокооплачиваемые, хорошо оплачиваемые, новые производства открывать, обеспечить инвестиции в основной капитал, привлекать частных инвесторов.

А.Русских: Именно в этом ключе я вижу в том числе и свою задачу.

Вы знаете, у нас в области есть такое базовое предприятие «Авиастар». Сейчас, к сожалению, выпускаем в этом году всего пять самолетов Ил-76. Задача – выйти на 12. Дальше там большие перспективы по МС-21: мы выпускаем крылья, заднее оперение, элементы фюзеляжа в кооперации с «Иркутом». Перспективы огромные. Сейчас нехватка рабочих сил, работает около восьми тысяч. За несколько лет нам необходимо набрать еще четыре тысячи работающих туда. В регионе есть проблема, судя по всему, придется привлекать из соседних регионов.

Если взять особую экономическую зону портовую, я повторюсь, новые предприятия, которые в этом году откроются и в последующем, это еще 1300 рабочих мест и уровень инвестиций порядка 16 миллиардов. Перспективы есть, я их вижу, я чувствую, нужно просто придать этому импульс, я на это нацелился в дальнейшей работе.

В.Путин: Вы знаете, у вас есть еще одна проблема, о которой Вы не упомянули, – это обманутые дольщики. И количество домов Вам известно, и количество пострадавших людей известно. Есть соответствующие программы на федеральном уровне, Вам обязательно нужно вписываться в эти программы и работать напрямую с людьми.

А.Русских: Владимир Владимирович, практически по каждому дому у нас есть дорожная карта и решение. Эта программа наша уже начала реализовываться. 10 домов – это там, где застройщик признан банкротом, мы будем работать вместе с фондом обманутых дольщиков. Соответствующие договоренности уже есть, порядка трех миллиардов рублей будут вложены фондом, и дома эти будут достроены.

Остальные будут достроены силами инвесторов и соинвесторов, в том числе при поддержке нашего регионального бюджета. Практически по каждому дому мы отработали дорожную карту, работы эти уже ведутся.

Уже в октябре этого года два дома мы сдаем, и дольщики получат ключи. Я надеюсь, что мы к концу 2022 года большую часть домов достроим, а к концу 2023-го вообще эта проблема будет решена.

Дело в том, что там есть дома, у которых даже нет еще фундамента.

В.Путин: Два с половиной года еще нужно.

А.Русских: Это уже с большой гарантией.

В.Путин: Хорошо. Договорились.

Давайте посмотрим на документы, которые Вы подготовили. Здесь как раз речь о модернизации пассажирского транспорта, по адресной инвестпрограмме, строительству. Строительство, кстати, «припало» тоже.

А.Русских: В прошлом году 1140 тысяч квадратных метров. В этом году оно «припадет», но это последствия пандемийного 2020 года. В этом году где-то 800 тысяч будет.

В.Путин: Это неплохо. С учетом того, что в целом с пандемией связана эта коррекция.

А.Русских: Еще от этих цифр, 1140 тысяч, там большая часть – это индивидуалка. Это не многоэтажное комфортное жилье, это индивидуальное. Я все-таки рассчитываю, что нам получится поднять…

В.Путин: Помогать нужно людям. Вовремя землю им давать, выделять, разбюрокрачивать принятие этих решений, помогать с инфраструктурой.

А.Русских: Безусловно.

Я еще хотел такую тему затронуть, этого нет в этих письмах. Вы помните, там же склады горели и взрывались, больше тысячи гектаров земли. Сейчас эта территория огорожена, а по идее там надо город развивать. Это левый берег, это много микрорайонов. Сейчас город строить негде, там все уже и так завязано.

В.Путин: Подготовьте предложения.

А.Русских: Я обратился к Министру обороны, беседовал с Цаликовым. Он говорит: давайте мне письмо, и мы с силами очистим. Я ему отправил, если еще будет с Вашей стороны поддержка…

В.Путин: Да-да, давайте. Это будет хорошая, перспективная работа с развитием города и социальной сферы.

А.Русских: Это очень важно, потому что сейчас там негде развиваться.

В.Путин: Давайте-давайте. Если нужна будет поддержка…

А.Русских: Мы с ними отработаем.

В.Путин: Если нужно что-то будет, обращайтесь.

А.Русских: Там саперы должны работать.

В.Путин: Да, конечно, нужно там все это зачистить. Хорошо.

MIL OSI