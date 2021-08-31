Source: Russia Federal Space

#СМИ#ТАСС#Владимир Путин#Президент РФ#Космодромы#Восточный31.08.2021 21:24

Владимир Путин посетит космодром Восточный 4 сентября

Президент России Владимир Путин посетит космодром Восточный 4 сентября, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Рано-рано утром 4 сентября президент отправится в Благовещенск, и утром, с 9 утра и далее, он будет находиться на космодроме Восточном», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщал ТАСС, что по пути из Владивостока, где пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ), Путин сделает остановку в Амурской области, чтобы посетить космодром.

Источник: ТАСС31 августа 2021 года, 12:46

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