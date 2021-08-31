А. Варфоломеев: Сочетание лучших традиций классического образования и современных технологий делает учебный процесс качественным

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в августовской конференции работников образования в Республике Бурятия.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия в рамках работы в регионе принял участие в традиционной августовской конференции работников образования. Мероприятие прошло в Мухоршибирском районе.

На конференции были подведены основные итоги деятельности и рассмотрены перспективы развития муниципальной системы образования. Состоялось торжественное вручение почетных грамот и благодарственных писем.

В современных реалиях учителя умело сочетают традиции классического образования и внедрение современных технологий обучения

Александр Варфоломеев в своем выступлении отметил, что в современных реалиях учителя умело сочетают традиции классического образования и внедрение современных технологий обучения. Благодаря этому удается организовать качественный учебный процесс в образовательных учреждениях.

Сенатор подчеркнул, что очень важно добиться результата в вопросах капитального ремонта школ и дошкольных учреждений, а также цифровизации образовательных учреждений. Об этом говорил Президент Российской Федерации на заседании Президиума Государственного Совета.

Александр Варфоломеев в рамках работы в регионе принял участие в традиционной августовской конференции работников образования

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Александр Варфоломеев торжественно вручил почетные грамоты работникам образования

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Александр Варфоломеев торжественно вручил почетные грамоты работникам образования

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Александр Варфоломеев в рамках работы в регионе принял участие в традиционной августовской конференции работников образования

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Александр Варфоломеев от имени Совета Федерации поздравил педагогические коллективы, родителей, учащихся Мухоршибирского района и всей Республики Бурятия с наступающим Днем знаний.

В конференции приняли участие депутаты Народного Хурала Республики Бурятия, представители министерства образования и науки региона, руководство и работники сферы образования Мухоршибирского района.

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