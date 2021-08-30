XVI Паралимпийские летние игры: Маляк Алиева и Виктория Сафонова – серебряные призёры в настольном теннисе

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 30 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянки Маляк Алиева и Виктория Сафонова завоевали серебряные медали в настольном теннисе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Маляк Алиева выступала в категории 6, Виктория Сафонова – в категории 7.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил спортсменок с серебряными медалями. «Поздравляю Маляк Алиеву и Викторию Сафонову с «серебром» Игр в Токио! Обе наши спортсменки показали на Паралимпиаде-2020 выступление самого высокого уровня. Российские теннисистки уверенно прошли паралимпийский турнир, одержали несколько ярких побед и заслуженно стали призёрами Паралимпиады. Для Маляк это первая награда Игр в карьере, для Виктории – вторая, она становилась бронзовым призёром в 2012 году в Лондоне. Поздравляю с успехом наших спортсменок тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России! Желаю нашим спортсменам удачи в командном турнире по настольному теннису», – сказал Олег Матыцин.

26-летняя Маляк Алиева – мастер спорта России международного класса, чемпионка Европы и России по настольному теннису спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Маляк родом из г. Ершова Саратовской области, в составе паралимпийской сборной страны представляет родной регион. Спортсменка тренируется в Комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школе «Реабилитация и физкультура» в Саратовской области под руководством заслуженного тренера России Николая Николаевича Кирпичникова.

33-летняя Виктория Сафонова – заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Паралимпийских игр, чемпионка мира, трёхкратная чемпионка и многократный призёр чемпионатов Европы по настольному теннису спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Виктория родилась в г. Севастополе, в составе паралимпийской сборной страны представляет Республику Крым и город Москву. Спортсменка тренируется под руководством Валерия Николаевича Вишнякова.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Маляк Алиеву и Викторию Сафонову, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с серебряными медалями Игр в Токио и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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