XVI Паралимпийские летние игры: Богдан Мозговой – паралимпийский чемпион по плаванию, Роман Жданов и Юлия Шишова – бронзовые призёры

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 30 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянин Богдан Мозговой выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров на спине в классе S9 и установил новый мировой рекорд – 1 минута 01,65 секунды.

Роман Жданов и Юлия Шишова стали обладателями бронзовых наград. Роман на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S4, а Юлия – в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S3.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских пловцов с завоеванием медалей. «Поздравляю Богдана Мозгового, Романа Жданова и Юлию Шишову с «золотом» и «бронзой» Игр в Токио! Богдан, 20-летний дебютант Паралимпиад, двукратный чемпион мира, великолепно провёл финал на своей дистанции. Наш спортсмен выбрал правильную стратегию, грамотно разложил силы и на финише вырвал победу в борьбе с сильными соперниками. Российский пловец также побил рекорд Паралимпиады. Роман Жданов выиграл свою четвёртую медаль на Играх в Токио, теперь на его счету два «золота» и две «бронзы». Наш спортсмен уверенно провёл финальный заплыв на 200 м и заслуженно вошёл в тройку призёров. Юлия Шишова, чемпионка Европы, выступила в сегодняшнем финале на высоком уровне и завоевала свою вторую «бронзу» на Играх в Токио. Поздравляю тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России с успешным выступлением российских спортсменов. Желаю нашим пловцам удачи на Паралимпиаде», – сказал Олег Матыцин.

20-летний Богдан Мозговой – заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Богдан родился в Уфе, в составе российской паралимпийской сборной представляет родную Республику Башкортостан. Богдан тренируется в Спортивной адаптивной школе паралимпийского резерва Республики Башкортостан под руководством заслуженного тренера России Сергея Викторовича Трухачева.

23-летний Роман Жданов – заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион и призёр чемпионатов мира и Европы. Роман родом из Горно-Алтайска, в составе российской паралимпийской сборной представляет Алтайский край. Спортсмен тренируется на базе спорткомплекса «Заря» в г. Бийске, его тренер – заслуженный тренер России Елена Александровна Соколова. Ранее на Паралимпиаде в Токио Роман Жданов завоевал золотые медали на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексом (оба раза с мировым рекордом), а также «бронзу» на 100 м вольным стилем.

24-летняя Юлия Шишова – мастер спорта России международного класса, чемпионка Европы. Юлия родилась в Саратове, в составе российской паралимпийской сборной представляет родную Саратовскую область. Юлия тренируется в Областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школе «Реабилитация и физкультура» Саратова под руководством заслуженного тренера России Галины Владимировны Филипповой. Ранее на Паралимпиаде в Токио Юлия Шишова выиграла бронзовую медаль на 50 м на спине.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Богдана Мозгового с «золотом», Романа Жданова и Юлию Шишову – с «бронзой» Игр в Токио, весь тренерский штаб и Паралимпийский комитет России и желает новых ярких побед!

Фото: Илья Питалев, Павел Бедняков / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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