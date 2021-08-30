Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#КБХА30.08.2021 02:10

100 лет со дня рождения Германа Ивановича Чурсина

Сегодня, 30 августа 2021 года, исполняется 100 лет со дня рождения специалиста в области расчетно-исследовательских работ при создании двигателей, участника Великой Отечественной войны Германа Ивановича Чурсина.

Окончил Воронежский госуниверситет (1951 г.); к.т.н. (1961 г.). С 1951 по 1993 гг. работал в ОКБ-154 г. Воронеж (ныне — Конструкторское бюро химавтоматики (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения Госкорпорации «Роскосмос»): инженер-расчетчик, начальник бригады, начальник расчетно-исследовательского отдела, первый заместитель главного конструктора (1965-1970 гг.), главный конструктор ракетных двигателей (1970-1981 гг.), ученый секретарь НТС КБХА (1981-1993 гг.).

Осуществлял расчеты и исследования при создании агрегатов турбореактивных двигателей, самолетных РД. Принимал участие, руководил работами при разработке РД, создании единственного в стране ЯРД, самого мощного в стране кислородно-водородного двигателя для ракеты-носителя «Энергия».

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II ст., медалями. «Заслуженный изобретатель РСФСР» (1977 г.).

Талантливый специалист в области расчетноисследовательских работ при создании двигателей Герман Иванович Чурсин скончался 12 декабря 2004 года.

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