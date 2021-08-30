1–4 сентября Президент совершит рабочую поездку во Владивосток

Source: President of Russia – Kremlin

1 сентября Владимир Путин посетит Всероссийский детский центр «Океан», где проведет приуроченную ко Дню знаний встречу со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

Также в присутствии Президента в режиме видеоконференцсвязи состоится церемония подписания «Добровольных обязательств» компаниями-учредителями российского «Альянса по защите детей в цифровой среде», а также церемония открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан.

В тот же день запланирована рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

2 сентября глава государства посетит введенный в эксплуатацию в июле 2021 года Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. Владимир Путин ознакомится с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками МГУ им.Невельского, а также пообщается с курсантами.

Позже на площадке ВЭФ главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеоконференцсвязи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств. Далее в формате ВКС состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

3 сентября Президент выступит на пленарной сессии Восточного экономического форума, в которой в онлайн-формате примут участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. С видеоприветствиями обратятся Президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди и Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча. Глава Российского государства также пообщается в режиме видеоконференцсвязи с модераторами и спикерами ключевых сессий Форума.

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