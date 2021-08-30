Ю. Воробьев: Градсоветы как форма реализации проектов развития Вологодской области показали высокую эффективность

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие во встрече с членами Молодежного дискуссионного клуба региона, на которой обсуждалась тема инициативного бюджетирования.

Встреча с членами Молодежного дискуссионного клуба региона

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Встреча Юрия Воробьева с членами Молодежного дискуссионного клуба региона

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Встреча с членами Молодежного дискуссионного клуба Вологодской области

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Встреча с членами Молодежного дискуссионного клуба Вологодской области

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Встреча с членами Молодежного дискуссионного клуба региона

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Встреча с членами Молодежного дискуссионного клуба Вологодской области

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Заместитель Председателя Совета Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области инициировал проведение встречи с членами Молодежного дискуссионного клуба региона.

В мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие губернатор региона Олег Кувшинников КувшинниковОлег АлександровичГубернатор Вологодской области , председатель Законодательного Собрания Андрей Луценко, ЛуценкоАндрей НиколаевичПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области молодые активисты всех районов области. Рассматривались темы инициативного бюджетирования, долгосрочного инфраструктурного развития региона путем реализации проекта «Градсоветы: Общее дело!».

Градсоветы как форма реализации всех проектов развития области показали высокую эффективность

«Ранее мы обсуждали тему формирования бюджета, от чего зависит его величина и как могут районы области претендовать на использование этих средств. Сегодня рассмотрели технологию этого процесса. Градсоветы как форма реализации всех проектов развития области показали высокую эффективность. Они позволяют планировать бюджет исходя из потребностей жителей. Важно не утратить ориентиры, идти по выбранному пути развития и воплощать инициативы вологжан», – сказал Юрий Воробьев.

Олег Кувшинников сообщил, что сейчас на сайте «Градсовет35.РФ» аккумулировано свыше 270 тыс. инициатив вологжан. Они поступили за два месяца через поквартирный обход волонтерами, а также напрямую на электронный ресурс. Губернатор представил рейтинг собранных инициатив и пояснил механизм их воплощения.

«На наш призыв поучаствовать в проекте откликнулось более четверти населения области. Сейчас мы составляем рейтинг наиболее важных вопросов. Более 20 процентов инициатив связано с вопросами дорог и транспорта, затем идут предложения по благоустройству, здравоохранению, ЖКХ», — сказал он.

По словам Андрея Луценко, новый проект логично продолжил существующие областные программы. «Задача парламентариев – работать над тем, чтобы все предложения вошли в бюджет области на пятилетнюю перспективу, и контролировать их исполнение».

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