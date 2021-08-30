Т. Гигель обсудила вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства в Республике Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с главами поселений муниципального образования «Турочакский район».

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион встретилась с главами поселений муниципального образования «Турочакский район». В мероприятии принял участие глава района Виктор Осипов.

В ходе беседы обсуждалось обращение к сенатору жителей сел Артыбаш и Иогач, которые подняли вопрос ремонта водопроводной сети. Они сообщили, что старый водопровод пришел в негодность. Новые сети прокладываются слишком медленно. Необходимо до наступления зимы устранить проблему и обеспечить бесперебойное водоснабжение.

Каждая проблема в жилищно-коммунальном хозяйстве требует решения, поскольку напрямую влияет на качество жизни граждан

По словам Татьяны Гигель, состоявшийся разговор с главами поселений подтвердил, что в Турочакском районе есть серьезные и обоснованные претензии к качеству водоснабжения. Парламентарий подчеркнула, что этот вопрос сейчас находится под контролем не только местной администрации, но и правительства Республики Алтай.

Глава района заверил, что необходимые работы по ремонту водопровода будут проведены в установленный срок, и объект будет сдан в эксплуатацию.

«Каждая проблема в жилищно-коммунальном хозяйстве требует решения, поскольку напрямую влияет на качество жизни граждан», — подчеркнула сенатор, подводя итоги встречи.

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