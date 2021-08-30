С. Митин: Стратегия органического сельскохозяйственного производства до 2030 г. обеспечит устойчивое развитие отрасли

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании Министерства сельского хозяйства РФ по разработке этого документа.

Первый заместитель председателя Комитета Совета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в совещании по вопросу разработки Стратегии органического сельскохозяйственного производства до 2030 года.

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Мероприятие прошло под председательством заместителя Министра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова с участием руководства Российской системы качества и представителей профильных региональных министерств и отраслевой науки.

Для обеспечения устойчивого развития отечественного органического сельскохозяйственного производства должна быть разработана, утверждена и принята к исполнению отраслевая стратегия

Сергей Митин прокомментировал, что для обеспечения устойчивого развития отечественного органического сельскохозяйственного производства должна быть разработана, утверждена и принята к исполнению отраслевая стратегия.

Учитывая государственную значимость обеспечения населения безопасной и качественной пищевой продукцией, здоровым питанием в Совете Федерации и профильном Комитете палаты вопросы реализации положений Федерального закона «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и Доктрины продовольственной безопасности находятся на особом парламентском контроле.

По словам Сергея Митина, производство органической продукции может рассматриваться как одно из наиболее перспективных направлений развития российского высокотехнологичного, экспортоориентированного сельского хозяйства.

Сенатор привел факты Института исследований органического сельского хозяйства, согласно которому объем мирового рынка органической продукции составляет около 100 млрд долларов, а российский рынок в 2019 г. составил всего 193 млн евро. Сегодня один житель России потребляет органической продукции на 1 доллар в год, в то время как в Дании, Швейцарии этот показатель составляет по оценкам специалистов 380 евро. «При этом, имея в наличии значительные резервы пригодных для органического производства земель, Россия может в разы увеличить объемы такого сельскохозяйственного производства», — считает Сергей Митин.

Участники совещания комплексно обсудили структуру Стратегии органического сельскохозяйственного производства до 2030 г., уделив внимание государственным целям, задачам и основным целевым индикаторам развития органического сельского хозяйства, сценариям развития, анализу возможных рисков, финансовой модели ее реализации.

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