С. Лукин принял участие в акции «Собери ребенка в школу»

Source: Russia – Council of the Federation

Школьные наборы от сенатора получили дети в Аннинском и Таловском районах Воронежской области.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области, член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области поддержал всероссийскую акцию «Собери ребенка в школу». Наборы канцелярских принадлежностей и материалов для творческих занятий получили учащиеся в Аннинском и Таловском районах, списки нуждающихся в такой поддержке семей предоставили органы социальной защиты.

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«Мы уже в течение нескольких лет сотрудничаем с сенатором Сергеем Лукиным, который оказывает адресную помощь семьям, проживающим в Таловском районе», — отметила Светлана Дубовая, заместитель главы районной администрации по социальным вопросам.

Сергей Лукин поддержал всероссийскую акцию «Собери ребенка в школу»

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Сергей Лукин поддержал всероссийскую акцию «Собери ребенка в школу»

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Сергей Лукин поддержал всероссийскую акцию «Собери ребенка в школу»

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Сергей Лукин поддержал всероссийскую акцию «Собери ребенка в школу»

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Сергей Лукин поддержал всероссийскую акцию «Собери ребенка в школу»

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По словам Сергея Лукина, руководство страны уделяет первостепенное внимание поддержке семей с детьми. «Убежден, что систему государственной поддержки необходимо дополнять адресной помощью, учитывающей индивидуальные потребности нуждающихся в этом семей. Наши усилия должны быть направлены на то, чтобы каждый ребенок рос и развивался в благоприятной обстановке, чувствовал себя нужным и защищенным», — подчеркнул в своем комментарии Сергей Лукин.

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