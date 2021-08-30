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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ#WorldSkills30.08.2021 22:13

Сотрудник Протон-ПМ победил в национальном первенстве WorldSkills

Владислав Ширяев, представляющий компанию Протон-ПМ (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос»), завоевал золотую медаль IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2021 в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Первенство прошло с 25 по 29 августа 2021 года в Уфе. Ближайшего конкурента Владислав опередил на шесть баллов, став лучшим среди десяти участников нацфинала в своей компетенции и единственным победителем первенства от Пермского края.

Владислав Ширяев окончил Пермский авиационный техникум по специальности «технология машиностроения», студент-целевик Протон-ПМ. Обучался по дуальной (практикориентированной) модели. Подготовку к первенству проходил в Центре дуального образования предприятия под руководством мастера производственного обучения, сертифицированного эксперта WorldSkills Александра Куклина. В ходе нацфинала Александр выступил в качестве эксперта-компатриота: корректировал действия участника, отстаивал его интересы во время оценки, следил за соблюдением правил.

Александр Куклин, мастер производственного обучения Протон-ПМ: «С первых дней обучения Владислав уделял особое внимание качеству изготовления и точности размеров детали, внимательно слушал, записывал, выполнял рекомендации. В нашем Центре дуального образования созданы очень хорошие условия для подготовки кадров, а сейчас могу с уверенностью сказать: мы готовим чемпионов! Высокая конкуренция, два дня соревнований, два разных модуля — в ходе финала Влад продемонстрировал прекрасную стрессоустойчивость, и способность показать на площадке весь свой потенциал. Его деталь было приятно держать в руках!»

Право участвовать в нацфинале Владислав Ширяев завоевал, победив в региональном чемпионате «Молодые профессионалы Пермского края — 2021» и показав второй результат среди 24 участников со всей России на отборочных соревнованиях — они состоялись в апреле в Комсомольске-на-Амуре. Напомним, что в августе Владислав Ширяев завоевал золото на VI Корпоративном чемпионате «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2021» и в октябре примет участие в VIII Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий «WorldSkills Hi-Tech 2021».

Владислав Ширяев, оператор станков Протон-ПМ: «После отраслевого чемпионата мы тут же отправились на национальный финал. Времени на восстановление не было, поэтому сразу включились в работу. Получить победный настрой помогло шикарное открытие, которое запомнится надолго. Сейчас главное — отдохнуть и с новыми силами начать подготовку к первенству WorldSkills Hi-Tech. Планирую довести свои навыки до идеала, чтобы стать ещё более конкурентоспособным и не оставить шанса соперникам».

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