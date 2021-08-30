Source: Russia Federal Space

#Роскосмос30.08.2021 17:51

Состоялось итоговое заседание Межведомственного совета по присуждению премий Правительства РФ имени Ю.А. Гагарина

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2011 года № 240 «О премиях Правительства Российской Федерации имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности» 24 августа 2021 года состоялось итоговое заседание Межведомственного совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации имени Ю.А. Гагарина в области космической деятельности под руководством генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

Межведомственный совет является постоянно действующим совещательным органом, созданным Госкорпорацией «Роскосмос» в целях рассмотрения работ, выдвигаемых на соискание премии, включая организацию их экспертизы, и подготовки предложений по присуждению премий.

В текущем году актуализирован состав Межведомственного совета, в который вошли 43 члена, включая представителей от Правительства Российской Федерации, Госкорпорации «Роскосмос» и ее дочерних организаций, Госкорпорации «Росатом», Минобороны России, Минобрнауки России, Минцифры России, Минфина России, Минэкономразвития России, Федерального медико-биологического агентства, Фонда перспективных исследований, Института медико-биологических проблем Российской академии наук, вузов (МАИ, МГТУ им. Н.Э.Баумана и МИИГАиК), общественной организации ООО «Федерация космонавтики России».

По результатам тайного голосования Межведомственный совет принял решение рекомендовать 10 работ для присуждения премий 2021 года и представить в установленном порядке предложения по присуждению премий 2021 года в Правительство Российской Федерации.

MIL OSI