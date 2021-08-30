Российская сборная выиграла Чемпионат мира по пляжному футболу

Source: Russia Ministry of Sport

29 августа в Москве состоялся финальный матч Чемпионата мира по пляжному футболу между командами России и Японии. Наши футболисты уверенно обыграли японцев со счётом 5:2. Бронзовые награды у сборной Швейцарии.

Голами в финале в составе нашей команды отметились Фёдор Земсков, Андрей Новиков, Артур Папоротный, дубль на счету Юрия Крашенинникова.

На групповом этапе россияне встречались со сборными США, Парагвая и Японии. В матче против американцев российские футболисты одержали победу со счётом 5:4 в дополнительное время. Затем наши футболисты в серии пенальти обыграли представителей Парагвая (4:4 – основное и дополнительное время). Для выхода в плей-офф российская команда разгромила японцев (7:1). В четвертьфинале россияне были сильнее испанцев (4:2), а в полуфинале завершили матч против сборной Швейцарии со счётом 5:5, но были точнее в серии пенальти.

По итогам турнира Артур Папоротный стал обладателем награды «Серебряный мяч».

Наша сборная третий раз в истории стала лучшей на мировом первенстве. Ранее национальная сборная выигрывала титул в 2011 и 2013 гг.

Россия впервые в истории принимала Чемпионат мира по пляжному футболу. Соревнования прошли с 19 по 29 августа в Москве на территории спортивного комплекса «Лужники».

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил финальный матч и высоко оценил условия проведения турнира. «Я хочу поблагодарить Россию за отличную организацию, за лучший пляжный футбол в истории турнира. Хочу поздравить все команды. Это было фантастически. Я получил огромное количество одобрительных отзывов. Я счастлив. Для нас большая удача, что сегодня не было дождя, было менее влажно, чем три года назад на Чемпионате мира. Россияне должны чувствовать гордость за команду, это большое событие для них. Они теперь имеют полное право отпраздновать. Это лучший Чемпионат мира по пляжному футболу, три года назад здесь, в России, был лучший Чемпионат мира по футболу, а сейчас – лучший среди пляжных футболистов», – заявил Джанни Инфантино.

В связи с решением Спортивного арбитражного суда по делу между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством российские спортсмены не могут использовать Государственный флаг и Государственный гимн Российской Федерации на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. В связи с этим сборная России по пляжному футболу принимала участие в турнире в качестве сборной Российского футбольного союза, а вместо герба на форме была надпись «Наши парни».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских футболистов, тренерский штаб во главе с Михаилом Лихачёвым и Российский футбольный союз с яркой победой на Чемпионате мира по пляжному футболу и желает новых достижений и успехов!

Фото: Михаил Шапаев / РФС

Пресс-служба Минспорта России

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