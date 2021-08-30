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#ИКИ РАН#Спектр-РГ30.08.2021 20:17

Первого сентября школьникам расскажут о «Спектре-РГ»

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Одна из задач Года — показать, какими научными именами и достижениями может гордиться наша страна. По инициативе Министерства просвещения Российской Федерации 1 сентября 2021 года в школах страны пройдет Всероссийский открытый урок, посвященный Году науки и технологий, рассказывающий об истории отечественной науки, открытиях и изобретениях, которые совершили наши ученые в ХХ—ХХI веках. В число новых достижений, о которых расскажут школьникам старших классов, включена и рентгеновская карта всего неба, составленная по результатам первых обзоров обсерватории «Спектр-РГ».

Сценариев урока несколько, в зависимости от возраста учеников: для 1-4, 5-6, 7-9 и 10-11 классов. Этот урок 1 сентября будут проводить учителя физики и химии, биологии и истории, литературы и русского языка, поэтому при подготовке составители старались отразить достижения как естественных, так и гуманитарных наук, избегая перегруженности сложной терминологией.

Главная особенность сценариев — модульный характер как текста, подготовленного для учителя, так и интерактивных заданий, видеофрагментов, интервью ученых. Интерактивы — это и карточки-загадки, и конкурсы, и образовательные квизы, и виртуальные лабораторные занятия, которые будут интересны ученикам любого возраста. Учитель может самостоятельно сконструировать персонализированный урок для своего класса, подобрать то, что точно заинтересует и будет по силам выполнить его ученикам. Интерактивные задания могут быть полезны на других уроках и после проведения Урока знаний.

Материалы для проведения урока подготовлены специалистами Института стратегии развития образования Российской академии образования в сотрудничестве с представителями компании «ИнтерГрафика» и Академии «Просвещение» (входит в одноименную Группу компаний). Методические рекомендации, сценарии и материалы Всероссийского открытого урока, посвященного Году науки и технологий, опубликованы на портале Российской электронной школы, а также на портале «Единое содержание образования».

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