О. Алексеев ознакомился с работой предприятий агропромышленного комплекса Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Калининский район и встретился с сотрудниками сельскохозяйственных компаний.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе посетил Калининский район. Сенатор ознакомился с деятельностью передовых сельхозпредприятий.

В частности, Олег Алексеев встретился с сотрудниками сельскохозяйственной артели (СХА), основные направления деятельности которой — развитие растениеводства, молочного животноводства.

Председатель СХА Александр Ищенко рассказал, что здесь функционирует роботизированная молочная ферма на 130 коров. «Цель проекта стоимостью свыше 90 миллионов рублей – повышение продуктивности животных, замена ручного труда». По его словам, задача — производить для жителей района экологически чистое молоко.

Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Калининский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Калининский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Калининский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Калининский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Калининский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Калининский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Калининский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Калининский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Калининский район

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе посетил Калининский район

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Генеральный директор другого сельхозпредприятия Петр Пампуха сообщил на встрече с парламентарием, что в хозяйстве ведется строительство нового телятника на 300 голов. «Сейчас завершается уборка зерновых, средняя урожайность – 37 центнеров с гектара», – сказал он.

Как отметил Олег Алексеев, оба предприятия ведут социально ответственный бизнес, помогают социальной сфере сел, организуют рабочие места, строят соцобъекты, в том числе детский сад.

«Важно оказывать поддержку развитию фермерства, малого бизнеса в аграрной сфере. За такими хозяйственниками — будущее нашего села», — подытожил сенатор.

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