Отчетность «Газпрома» по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года

Source: Gazprom in Russian

Релиз

30 августа 2021, 18:00

Отчетность по МСФО за 2 квартал 2021 года

Сегодня ПАО «Газпром» представило не прошедшую аудит консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, подготовленную в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (МСФО (IAS) 34).

В таблице ниже представлены не прошедшие аудит данные консолидированного промежуточного сокращенного отчета о совокупном доходе за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года. Все суммы в таблице представлены в миллионах российских рублей.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня

2021 года

2020 года

Выручка от продаж

4 351 968

2 903 148

Чистый доход по торговым операциям с сырьевыми товарами на ликвидных торговых площадках Европы

4 336

14 438

Операционные расходы

(3 328 167)

(2 693 257)

Убыток от обесценения финансовых активов

(41 539)

(34 344)

Прибыль от продаж

986 598

189 985

Финансовые доходы

327 978

459 352

Финансовые расходы

(217 715)

(740 984)

Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий

144 365

74 841

Прибыль (убыток) до налогообложения

1 241 226

(16 806)

Расходы по текущему налогу на прибыль

(130 091)

(37 788)

(Расходы) доходы по отложенному налогу на прибыль

(115 614)

100 054

Налог на прибыль

(245 705)

62 266

Прибыль за период

995 521

45 460

Прибыль за период, относящаяся к:

Акционерам ПАО «Газпром»

968 498

32 919

Неконтролирующей доле участия

27 023

12 541

995 521

45 460

Ниже приведена более подробная информация в отношении основных показателей, характеризующих структуру выручки от продаж.

в млн руб. (если не указано иное)

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня

2021 года

2020 года

Выручка от продажи газа

Европа и другие страны

Чистая выручка от продаж (за вычетом акциза и таможенных пошлин)

1 458 693

756 279

Объемы в млрд куб. м

120,6

98,2

Средняя цена, руб. / тыс. куб. м (включая акциз и таможенные пошлины)

15 469,1

9 475,4

Страны бывшего Советского Союза

Чистая выручка от продаж (за вычетом таможенных пошлин)

187 701

139 283

Объемы в млрд куб. м

18,3

14,9

Средняя цена, руб. / тыс. куб. м (включая таможенные пошлины)

11 051,9

9 803,5

Российская Федерация

Чистая выручка от продаж (за вычетом НДС)

574 158

488 703

Объемы в млрд куб. м

133,4

117,6

Средняя цена, руб. / тыс. куб. м (за вычетом НДС)

4 304,9

4 156,8

Общая выручка от продажи газа

Ретроактивные корректировки цены на газ

5

2 324

Чистая выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин)

2 220 557

1 386 589

Объемы в млрд куб. м

272,3

230,7

Чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин)

1 192 765

820 853

Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата (за вычетом НДС и таможенных пошлин)

393 058

212 050

Чистая выручка от продажи электрической и тепловой энергии (за вычетом НДС)

299 185

252 240

Чистая выручка от продажи услуг по транспортировке газа (за вычетом НДС)

112 173

109 290

Прочая выручка (за вычетом НДС)

134 230

122 126

Итого выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин)

4 351 968

2 903 148

Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 833 968 млн руб., или на 60%, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 220 557 млн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано увеличением выручки от продажи газа в Европу и другие страны.

Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 702 414 млн руб., или на 93%, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 458 693 млн руб. Это объясняется увеличением средних цен (включая акциз и таможенные пошлины), выраженных в рублях, на 63% и ростом объемов продаж газа в натуральном выражении на 23%, или на 22,4 млрд куб. м. При этом средние цены, выраженные в долларах США, увеличились на 53%.

Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза увеличилась на 48 418 млн руб., или на 35%, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 187 701 млн руб. Изменение обусловлено ростом объемов продаж газа в натуральном выражении на 23%, или на 3,4 млрд куб. м, и увеличением средних цен (включая таможенные пошлины), выраженных в рублях, на 13%. При этом средние цены, выраженные в долларах США, увеличились на 6%.

Чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась на 85 455 млн руб., или на 17%, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 574 158 млн руб. Это объясняется главным образом увеличением объемов продаж газа в натуральном выражении на 13%, или на 15,8 млрд куб. м, и увеличением средних цен (за вычетом НДС) на 4%.

Чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 371 912 млн руб., или на 45%, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 192 765 млн руб. Увеличение чистой выручки от продажи продуктов нефтегазопереработки в основном связано с ростом средних цен, выраженных в рублях, во всех географических сегментах.

Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата (за вычетом НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 181 008 млн руб., или на 85%, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 393 058 млн руб. Изменение в основном связано с увеличением чистой выручки от продажи сырой нефти, преимущественно обусловленным ростом средних цен на сырую нефть.

Операционные расходы увеличились на 634 910 млн руб., или на 24%, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3 328 167 млн руб.

Основное влияние на рост операционных расходов оказало увеличение расходов по статье «Покупные газ и нефть» на 240 616 млн руб., или на 54%, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вызванное увеличением средних цен на нефть и газ.

Увеличение статьи «Налоги, кроме налога на прибыль» на 141 261 млн руб., или на 23%, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном вызвано увеличением расходов по налогу на добычу полезных ископаемых, что было частично компенсировано уменьшением расходов на акциз. Увеличение расходов по налогу на добычу полезных ископаемых обусловлено преимущественно ростом цен на нефть, ростом ставки вследствие влияния налогового маневра и ростом объемов добычи газа.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, сальдо курсовых разниц, отраженное в составе «Чистого финансового дохода (расхода)», сформировало прибыль в размере 115 330 млн руб. по сравнению с убытком в размере 285 108 млн руб. за аналогичный период прошлого года.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, величина прибыли, относящейся к акционерам ПАО «Газпром», составила 968 498 млн руб.

Приведенный показатель EBITDA (рассчитываемый как сумма операционной прибыли, амортизации, убытка от обесценения или восстановления убытка от обесценения финансовых и нефинансовых активов, за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности и резерва под снижение стоимости авансов выданных и предоплаты) увеличился на 802 954 млн руб., или на 134%, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 403 981 млн руб. Данное изменение в основном связано с увеличением выручки от продаж.

Чистая сумма долга (определяемая как сумма краткосрочных кредитов и займов и текущей части долгосрочной задолженности по кредитам и займам, краткосрочных векселей к уплате, долгосрочных кредитов и займов, долгосрочных векселей к уплате за вычетом денежных средств и их эквивалентов) уменьшилась на 476 982 млн руб., или на 12%, с 3 872 695 млн руб. по состоянию на 31 декабря 2020 года до 3 395 713 млн руб. по состоянию на 30 июня 2021 года. Данное изменение в основном связано с увеличением остатков денежных средств и их эквивалентов.

Более подробно с данными консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности по МСФО за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, можно ознакомиться здесь.

Управление информации ПАО «Газпром»

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