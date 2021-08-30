Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#ВКД30.08.2021 14:00

На МКС продолжается подготовка к выходу в открытый космос

В рамках подготовки к парным выходам в открытый космос № 49 и № 50, которые запланированы на 3 и 9 сентября 2021 года соответственно, экипаж российского сегмента Международной космической станции готовит необходимое оборудование и изучает программу предстоящих работ.

Основная задача предстоящих выходов — интеграция многоцелевого лабораторного модуля «Наука» в состав российского сегмента МКС через внекорабельную деятельность. В рамках этих работ во время 49-го планового выхода 3 сентября космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров должны будут проложить и подключить силовые кабели для интеграции модуля в общую систему энергоснабжения станции и Ethernet кабели для интеграции модуля в кабельную сеть.

На сегодняшний день экипаж провел работы по изучению бортовой документации, ознакомился с циклограммой выхода, видеоматериалами отработки операций в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, трасспереходов по внешней поверхности станции и рабочими зонами на внешней поверхности МКС.

Российские экипаж также уже приготовил необходимые для парного выхода в открытый космос инструменты, поскольку некоторые задачи по ВКД № 49 и № 50 совмещены. Олег и Петр подготовили к выходу скафандры «Орлан МКС», установив на них необходимые сменные элементы оборудования. В ближайшее время экипаж проведёт бортовую тренировку по ВКД № 49 и № 50 в скафандрах по отдельным предстоящим операциям на макетном и штатном оборудовании, имеющемся на российском сегменте станции.

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