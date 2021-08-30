Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#КЦ Южный#Космодромы#Восточный#Байконур30.08.2021 07:30

На космодромах России завершились летние трудовые семестры

На космодромах России завершись летние трудовые семестры. Так, на Байконуре завершение III студенческого трудового сезона прошло в торжественной обстановке. Учащиеся профессиональных образовательных организаций и филиала «Восход» МАИ около двух месяцев трудились в Космическом центре «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Студенты выполняли на предприятии различные виды работ. Помимо основной деятельности, для ребят были организованы досуговые мероприятия. Участники трудовых отрядов посещали киносеансы под открытым небом в Центре поддержки молодежных инициатив «Будущее Байконура». Студотрядовцы также посетили Музей УМВД России на комплексе «Байконур» и Музей истории космодрома. В ходе экскурсий студенты познакомились с важными вехами в истории развития космодрома и освоения космического пространства.

На мероприятии в честь закрытия III студенческого трудового сезона ребята поблагодарили организаторов за поддержку трудового движения, а также возможность получить новые знания и опыт работы на предприятии. За проявленную активность почетные грамоты получили студенты ГБ ПОУ «БЭРТТ» Азамат Мухамедьяров и Абилхан Диясов.

На космодроме Восточный в свою очередь подошёл к концу летний трудовой семестр межрегиональной студенческой стройки «Космодром Восточный — 2021». С 13 июля по 27 августа 2021 года ребята работали на Стартовом и Техническом комплексах, а также на строительных площадках жилфонда, метеорологического комплекса и водозаборных сооружений.

Студенты из Москвы, Новосибирска, Забайкальского края и Амурской области в возрасте от 18 до 24 лет уже не первый год приезжают на космодром. Всего на объектах Восточного в летний семестр трудились более 120 человек. В основном они занимали должности рабочих, маляров и штукатуров, а также занимались подготовкой документации.

В ходе семестра проведено множество спортивных и социальных мероприятий. Это соревнования по шахматам, футболу, волейболу, стрит-баскетболу и творческие фото- и видеоконкурсы. В завершение смены ребята подготовили творческий концерт. Награду «Лучший студенческий отряд» получил ССО «DEСтрой» (Забайкальский край). Лучшим командиром летнего этапа признан командир ССО «Параллакс» (г. Москва) Евгения Родионова, лучшим комиссаром стал Иван Паухин ССО «Вектор» (Амурская область).

Подобная практика существует на Восточном уже десятый год. Организаторы ждут всех желающих принять участие в студенческой стройке осеннего трудового семестра.

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