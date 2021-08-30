Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный30.08.2021 15:40

На Восточном завершается техобслуживание на техническом комплексе

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») завершают годовое техническое обслуживание на техническом комплексе космодрома Восточный.

В соответствии с комплексным графиком проведения ГТО выполняются заключительные операции: проверены и обслужены трансбордерные агрегаты, проведены работы на системах гарантийного электропитания и на комплектах механо-технологического оборудования составных частей ракет космического назначения и разгонного блока «Фрегат». Кроме того, проводится проверка сопротивления изоляции, комплектности запасных частей, инструментов и принадлежностей.

Основная цель всех работ — поддержание систем в готовности к применению по назначению. По завершению финальных операций будет составлен акт о проведении ГТО и готовности всех частей технического комплекса к работам.

Годовое техническое обслуживание является обязательной работой на всех космодромах. Это одна из важнейших стадий жизненного цикла ракетно-космической техники. Предыдущее годовое техническое обслуживание технологического оборудования космодрома Восточный проводили в августе 2020 года.

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