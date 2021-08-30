Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#OneWeb30.08.2021 19:30

На Байконуре началась подготовка стартового комплекса «Восток» к очередному пуску

На космодроме Байконур началась подготовка стартового комплекса «Восток» к предстоящему запуску 34 космических аппаратов спутниковой компании OneWeb. Утром 30 августа 2021 года прошло построение совместного расчета специалистов Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Участникам подготовки и пуска ракеты космического назначения были поставлены задачи согласно графику проведения работ. Готовить агрегаты и системы стартового комплекса специалисты будут в течение 12 предстоящих дней.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 спутниками OneWeb запланирован на 14 сентября с площадки № 31 космодрома Байконур. Космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли. Доступ в Интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли.

MIL OSI