К. Косачев: Зарубежные коллеги активно участвуют в работе по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ провел заседание Межведомственной рабочей группы.

Зарубежные коллеги активно участвуют в работе по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу. Многие организационные и содержательные вопросы уже удалось согласовать, другие находятся в стадии обсуждения.

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Об этом сообщил заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Вице-спикер СФ провел второе заседание Межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Всемирной Конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, специальный представитель Совета Федерации по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области представители Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, Общественной палаты РФ, администрации Санкт-Петербурга, представители СМИ и традиционных конфессий России.

«Работа по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу во взаимодействии с Межпарламентским союзом, Организацией Объединенных Наций и ее структурами идет на регулярной основе. Проведено уже семь заседаний в формате Координационных совещаний с зарубежными коллегами, обсуждение всех вопросов проходит активно, в конструктивном ключе», — рассказал Константин Косачев.

Константин Косачев

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Второе заседание межведомственной рабочей группы по подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу

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Он остановился на внешнеполитических аспектах подготовки Конференции, а также содержательных вопросах мероприятия с учетом предложений, поступивших от российских заинтересованных министерств, ведомств, представителей традиционных конфессий, а также от зарубежных партнеров.

Ильяс Умаханов рассказал о решении организационных вопросов подготовки Конференции.

Состоялось заинтересованное обсуждение, по итогам которого будет выработана российская позиция к очередному Координационному совещанию по подготовке Конференции с участием представителей Межпарламентского союза и структур ООН, которое намечено на 14 сентября.

Всемирная конференция будет организована Межпарламентским союзом в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций. Она пройдет 16–18 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. С инициативой проведения Конференции выступили Председатель СФ Валентина Матвиенко и Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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