Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Конкурс#Орбита молодежи#МГТУ30.08.2021 17:17

Завершился отборочный этап конкурса «Орбита молодежи» 2021 года

Завершился отборочный этап Всероссийского молодежного конкурса научно-технических работ «Орбита молодежи» 2021 года Госкорпорации «Роскосмос». Авторы лучших работ примут участие в финале, который планируется к проведению в очном формате 20-25 сентября 2021 года в партнерстве с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана.

Финалисты выступят с презентациями по тематикам следующих секций:

Системные и проектно-конструкторские решения при проектировании и создании автоматических космических аппаратов различного назначения. Целевая аппаратура и бортовая энергетика космических аппаратов;

системные и проектно-конструкторские решения при разработке, создании и испытании средств выведения, разгонных блоков, ракетных двигателей и наземной космической инфраструктуры. Сбор и обработка результатов испытаний;

динамика полета, проектная баллистика, навигация и системы управления ракетно-космической техникой. Системные и экономические исследования в сфере космической деятельности и инновационного развития ракетно-космической промышленности;

новые материалы и вещества для применения в ракетно-космической технике (композиты, наноматериалы, компоненты топлива, теплозащитные и теплоизолирующие материалы и покрытия и т.п.);

развитие ракетно-космической промышленности и производственных технологий;

фундаментальные космические исследования и проектирование миссий освоения космоса. Пилотируемые космические полеты.

В рамках мероприятия участники пройдут обучение по программе «Школы молодого ученого» Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, а также совместно с гостями конференции примут участие в дискуссиях и встречах с руководством и экспертами корпорации и организаций российской ракетно-космической промышленности.

Список финалистов размещен на сайте: http://ntk.roscosmos.ru/.

Финалистам необходимо подтвердить свое участие не позднее 6 сентября 2021 года по электронному адресу: Artamonova@rcacademy.ru.

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