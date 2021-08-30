Е. Алтабаева приняла участие в мероприятиях форума «Армия-2021» в Севастополе

Source: Russia – Council of the Federation

Этот масштабный военно-технический форум проходит в Севастополе уже третий год подряд, отметила сенатор.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя в ходе поездки в регион приняла участие в мероприятиях военно-технического форума «Армия-2021».

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На площадке парка «Патриот» Южного военного округа (ЮВО), расположенного на аэродроме «Южный» Черноморского флота, прошли показательные бои армейских подразделений, выступления пилотажных групп, демонстрация возможностей военной техники.

«Этот масштабный форум проходит в нашем городе уже третий год подряд. Не устаю восхищаться невероятной мощью и силой нашей армии. Для севастопольцев большая честь принимать такое мероприятие. Это продолжение наших черноморских традиций», — сказала Екатерина Алтабаева.

Сенатор вместе с представителем в СФ от законодательного органа государственной власти Севастополя Сергеем Колбиным участвовала в открытии «Аллеи звезд». Девять пятиконечных звезд цветов российского флага формируют единый ансамбль. Вокруг аллеи размещены бюсты героев — защитников Севастополя.

Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион приняла участие в мероприятиях военно-технического форума «Армия-2021»

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион приняла участие в мероприятиях военно-технического форума «Армия-2021»

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион приняла участие в мероприятиях военно-технического форума «Армия-2021»

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион приняла участие в мероприятиях военно-технического форума «Армия-2021»

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион приняла участие в мероприятиях военно-технического форума «Армия-2021»

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион приняла участие в мероприятиях военно-технического форума «Армия-2021»

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион приняла участие в мероприятиях военно-технического форума «Армия-2021»

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион приняла участие в мероприятиях военно-технического форума «Армия-2021»

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион приняла участие в мероприятиях военно-технического форума «Армия-2021»

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион приняла участие в мероприятиях военно-технического форума «Армия-2021»

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион приняла участие в мероприятиях военно-технического форума «Армия-2021»

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион приняла участие в мероприятиях военно-технического форума «Армия-2021»

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион приняла участие в мероприятиях военно-технического форума «Армия-2021»

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Екатерина Алтабаева в ходе поездки в регион приняла участие в мероприятиях военно-технического форума «Армия-2021»

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В торжественной церемонии приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий ЮВО Александр Дворников, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Сенатор также побывала на принятии присяги курсантами Черноморского высшего военно-морского училища им. адмирала П.С. Нахимова. Екатерина Алтабаева отметила, что в этом году около 300 ребят поступили в одно из самых престижных военных учебных заведений страны. «Впереди изучение военной науки, морского дела. Уверена, что нынешние курсанты станут достойными защитниками Отечества», — сказала парламентарий.

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