Евгений Грабчак: «В этом году на территории Центрального федерального округа запланировано строительство ряда электросетевых объектов»

Source: Russia Ministry of Energy

Белгород, 30 августа. – Евгений Грабчак провёл заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по подготовке субъектов электроэнергетики Центрального федерального округа к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов.

«Энергосистема ЦФО постоянно развивается, в частности, в этом году уже реализованы и запланированы к реализации ряд проектов электросетевого строительства, которые обеспечат увеличение пропускной способности линий электропередач и техприсоединение новых потребителей», – отметил замглавы Минэнерго.

Он добавил, что в предстоящий осенне-зимний период в ЦФО ожидается рост потребления электроэнергии более чем на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «С учётом того, что система энергообеспечения Центрального федерального округа является одной из самых развитых и надёжных систем, больших опасений у нас нет. Вместе с тем, точечные проблемы остаются. Планируем найти пути решения для них», – прокомментировал Евгений Грабчак.

«Природа становится более непредсказуемой и последствия неблагоприятных погодных явлений становятся масштабнее. Хотелось бы обратить внимание энергетиков на необходимость слаженной работы, обеспечения аварийным запасом объектов электроэнергетики и отработки мероприятий по снижению времени восстановления электроснабжения», – подчеркнул он.

Заместитель Министра напомнил о проводимой работе, результатами которой станут вывод из хозяйственной деятельности недобросовестных территориальных сетевых организаций (ТСО) и консолидация электросетевых активов. «Одна из основных целей реализуемой работы – минимизация последствий неблагоприятных техногенных и природных явлений для конечных потребителей электроэнергии», – заключил он.

14.07.2021

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