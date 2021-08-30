Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Владимир Путин#Дмитрий Рогозин#Владимир Устименко30.08.2021 12:45

Дмитрий Рогозин готовит Владимиру Путину доклад о перспективах пилотируемой космонавтики в контексте РОСС

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложит президенту России Владимиру Путину о перспективах пилотируемой космонавтики в контексте создания Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

«Дмитрий Олегович Рогозин готовит доклад президенту России о перспективах развития отечественной пилотируемой космонавтики в контексте развертывания Российской орбитальной служебной станции», — отметил Устименко.

Ранее Рогозин заявлял, что в ближайшие дни планирует встретиться с президентом РФ. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Путин посетит космодром Восточный в Амурской области по дороге из Владивостока.

Источник: ТАСС30 августа 2021 года, 09:07

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