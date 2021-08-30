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#НПО Энергомаш30.08.2021 11:40

День первоклассника в НПО Энергомаш

Накануне учебного года в Научно-производственном объединении «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») традиционно проводится День первоклассника. Дети работников предприятия, которые впервые переступят порог школы, приглашаются на экскурсию по Энергомашу, чтобы они могли увидеть место, где работают их мамы и папы, познакомиться с ведущим предприятием ракетного двигателестроения.

27 августа 2021 года на праздник в демонстрационном зале предприятия собралось больше 50 будущих школьников. Для детворы была организована познавательно-развлекательная программа ко Дню первоклассника «Двигатель знаний» — работники отделов социальных программ и рекламно-выставочной деятельности в доступной форме изложили ребятам краткую историю НПО Энергомаш, объяснили, какая важная и ответственная работа у их родителей.

Праздник первоклассника — красивая добрая традиция. НПО Энергомаш поддерживает давние дружеские связи со многими общеобразовательными школами Химок, а также образовательными учреждениями Москвы и Московской области, лицеями, техникумами и профильными вузами, тем самым выстраивая профориентационную цепочку — школа-вуз-предприятие. Возможно, кто-то из сегодняшних первоклассников в будущем придет работать на Энергомаш, продолжив трудовую династию своей семьи.

Пока, не заглядывая в столь отдаленное будущее, первоклашки смотрели мультфильмы о сборке и пуске ракет, отвечали на довольно сложные вопросы космической викторины, играли в командные игры и отгадывали веселые загадки. И, конечно, не обошлось без подарков — ребятам вручили новые ранцы, внутри каждого из них лежала красочная подарочная книга о космосе.

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