Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#РКК Энергия31.08.2021 00:05

Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ Павел Виноградов принимает поздравления с Днём рождения

Сегодня, 30 августа 2021 года, Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ Павел Виноградов принимает поздравления с днём рождения.

До зачисления в отряд космонавтов (1992 г.) Павел Владимирович работал в НПО «Энергия» (ныне — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), где занимался отработкой действий экипажей КК «Союз ТМ» и ОК «Буран», разработкой автоматизированных систем подготовки космонавтов. Участвовал в подготовке запусков КК «Союз ТМ», «Буран», МРКК «Энергия».

В первый раз на орбиту Павел Виноградов отправился 5 августа 1997 года в качестве бортинженера космического корабля (КК) «Союз ТМ-26» и орбитального комплекса (ОК) «Мир» по программе 24-й основной экспедиции (ЭО-24) вместе с Анатолием Соловьёвым. В ходе полёта космонавты отремонтировали повреждённый модуль «Спектр». В этой экспедиции Павел Владимирович выполнил пять выходов в открытый космос общей продолжительностью 26 часов 19 минут. В процессе работ внекорабельной деятельности была снята, а затем направлена на Землю для изучения влияния на объекты космической среды секция монтируемой солнечной батареи ОК «Мир», находившаяся за бортом около 10 лет. Возвращение на Землю состоялось 19 февраля 1988 года. Первый полёт П.В. Виноградова продлился 197 суток.

Второй космический полёт с участием Павла Владимировича начался 30 марта 2006 года. Павел Виноградов выполнял обязанности командира КК «Союз ТМА-8» и 13-го основного экипажа МКС. Коллегами российского космонавта стали американец Джеффри Уильямс и бразилец Маркус Понтес. В этом полёте Павел Виноградов выполнил один выход в открытый космос (6 часов 31 минута). Полёт завершился успешным приземлением 29 сентября 2006 года, продлившись 182 суток.

Третий полёт космонавта начался 29 марта 2013 года. Павел Виноградов возглавил экипаж КК «Союз ТМА-08М», в который также вошли россиянин Александр Мисуркин и американец Кристофер Кэссиди. В соответствии с программой работ на МКС Павел Владимирович выполнил свой седьмой выход в открытый космос длительностью 6 часов 37 минут, став самым возрастным космонавтом, когда-либо выходившим в околоземное пространство. Возвращение домой состоялось 11 сентября 2013 года. Любопытно, что в каждом космическом полёте Павлу Виноградову доводилось праздновать свой день рождения.

Павел Владимирович — разносторонне развитый человек, способный добиться успеха в любом начинании. Он занимался плаванием и вольной борьбой, получив 2-й разряд по обеим дисциплинам. Увлекается астрономией, историей космоса и авиации и до сих пор принимает активное участие в популяризации и дальнейшем развитии пилотируемой космонавтики.

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Руководство Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, отряд космонавтов, коллектив ЦПК поздравляют Павла Владимировича с днём рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья и благополучия!

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