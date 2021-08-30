В. Новожилов: Юбилеи северных конвоев стали доброй традицией для жителей Архангельской области

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Сенатор принял участие в международной научно-практической конференции «Ленд-лиз и арктические конвои: от регионального сотрудничества к глобальной коалиции».

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею северных конвоев.

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Сенатор напомнил, что арктический конвой «Дервиш» был направлен в СССР во время Второй мировой войны со стратегическими грузами. С его приходом был открыт исключительно важный для СССР стратегический маршрут военных поставок из стран союзников по антигитлеровской коалиции. В решающий для нашей страны период 1941–1942 гг. северное направление стало наиболее эффективным. До 1944 г. этот арктический маршрут был своеобразным «вторым фронтом» в борьбе с фашистской Германией в Арктике и в самое тяжелое время определил ход войны.

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов у памятника северных конвоев. Центральным мероприятием торжества стала международная научно-практическая конференция «Ленд-лиз и арктические конвои: от регионального сотрудничества к глобальной коалиции». Среди гостей и участников конференции – ученые-историки, делегации посольств Великобритании и Норвегии, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. ЦыбульскийАлександр ВитальевичГубернатор Архангельской области

Виктор Новожилов принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею северных конвоев

В День северных конвоев – 31 августа состоится ряд мемориальных мероприятий с участием международных делегаций Великобритании и Норвегии, военно-спортивный праздник на Красной пристани, выступление авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи», праздничный концерт и салют в честь юбилейной даты.

«Юбилеи «Дервиша» стали хорошей и доброй традицией для жителей Архангельской области. Они всегда наполнены содержательными событиями, объединяющими всех, от мала до велика. Сам день прихода первого союзного конвоя – 31 августа – в 2019 году закреплен областным законом в качестве праздничного», — рассказал Виктор Новожилов. «Сейчас совместно с правительством региона и заместителем губернатора Архангельской области Сергеем Пивковым будем вести работу, чтобы увековечить память легендарной школы соловецких юнг. В планах выдвинуть инициативу по учреждению памятной даты Российской Федерации, «25 августа – день юнг России», — сообщил законодатель.

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