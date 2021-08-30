Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ТАСС#наука#Пилотируемая космонавтика#МКС#Владимир Соловьев30.08.2021 10:15

В модуле «Наука» начали проводить эксперименты

Космонавты уже начали проводить эксперименты в многоцелевом лабораторном модуле (МЛМ) «Наука». Об этом в интервью ТАСС сообщил дважды Герой Советского Союза, генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», член-корреспондент РАН Владимир Соловьев.

«Эксперименты уже более или менее проводятся. Наконец-то на МКС прилетела многозональная электропечь, сейчас ее устанавливают на место», — сказал Соловьев в преддверии 75-летия РКК «Энергия».

По словам генконструктора, в год в модуле планируется проводить пять-шесть экспериментов различной направленности.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля, а 29 июля он пристыковался к МКС. МЛМ предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После его ввода в эксплуатацию российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос.

Источник: ТАСС30 августа 2021 года, 09:40

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