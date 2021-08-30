В «Газпроме» создан Центр строительства скважин

Source: Gazprom in Russian

Релиз

30 августа 2021, 16:00

В Тюмени состоялось торжественное открытие отраслевого Центра строительства скважин (ЦСС).

В мероприятии в режиме видео-конференц-связи приняли участие Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, заместитель Председателя Правления — начальник Департамента Олег Аксютин, генеральный директор ООО «Газпром инвест» Вячеслав Тюрин, генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов.

Ключевая задача центра, созданного на базе ООО «Газпром недра», — геологическое и инженерно-технологическое сопровождение строительства эксплуатационных скважин на месторождениях «Газпрома» в режиме реального времени. В настоящее время в ЦСС функционируют два круглосуточных поста геонавигационного сопровождения бурения и четыре поста инженерно-технологического сопровождения.

Массивы данных, поступающие в ЦСС по спутниковой связи с буровых площадок, обрабатываются и анализируются с помощью специального программного обеспечения преимущественно отечественного производства. Для визуализации информации Центр оснащен современным оборудованием, таким как видеостены и интерактивные панели.

Полученная информация помогает контролировать технологические параметры бурения и при необходимости их корректировать, оперативно распознавать нештатные ситуации и своевременно реагировать на отклонения от запланированного производственного процесса. Геологическое и инженерно-технологическое сопровождение бурения позволяет оптимизировать траекторию скважин, снижает геологические и технологические риски на всех этапах строительства — от начала бурения до сдачи в эксплуатацию.

Вся полученная и обработанная в ЦСС информация в рамках единой цифровой платформы транслируется в Центр управления проектами ПАО «Газпром», созданного на базе ООО «Газпром инвест» в Санкт-Петербурге.

Сотрудники ЦСС — команда высококвалифицированных специалистов по бурению, геологии и геомеханике с большим опытом работы.

В настоящее время ЦСС сопровождает строительство скважин на Харасавэйском месторождении (полуостров Ямал) и Ковыктинском (Иркутская область). В дальнейшем эту практику планируется распространить на все месторождения компании.

«Мы последовательно совершенствуем бизнес-процессы инвестиционного блока. С помощью современных цифровых технологий формируется цепочка сквозного управления и контроля на каждом этапе, вплоть до конечных исполнителей на стороне подрядчиков. Теперь в этой системе создано еще одно очень важное звено — контроль за строительством скважин на месторождениях. Это, без сомнения, будет способствовать дальнейшему росту эффективности работы „Газпрома“», — сказал Алексей Миллер.

Справка

ООО «Газпром недра» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», входит в число крупнейших российских многопрофильных сервисных компаний нефтегазовой отрасли. Компания централизованно выполняет полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляет широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

«Газпром недра» является основным источником геофизических данных Группы «Газпром» в сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуатационных затрат и оценки эффективности геофизических работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обеспечения экологической безопасности.

Управление информации ПАО «Газпром»

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