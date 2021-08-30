Встреча с губернатором Тверской области Игорем Руденей

Source: President of Russia – Kremlin

И.Руденя: Добрый день, Владимир Владимирович!

Хотел вкратце рассказать о наших социально-экономических показателях. Официально вышла статистика, мы приложили наши показатели, которые у нас есть, – это и наш ВРП, и бюджетная обеспеченность. Хотел бы остановиться на индексе промышленного производства.

Мы активно работаем с инвесторами, размещаем их на территории Тверской области. У нас открыта вторая очередь компании Shell – это предприятие по разливу готовых нефтепродуктов, которые они делают: это в городе Торжок, уже вторая очередь, достаточно большая инвестиция. Развивается компания ДКС, это итальянцы, «Тверской вагоностроительный завод» и корпорация «Росатом». Это основные, если говорить за текущий год.

Также у нас открыты новые технопарки, в том числе «Боровлёво-3», уже вторая очередь.

В мае мы открыли большой логистический центр «АвтоВАЗа». Когда приехал руководитель «АвтоВАЗа» Николя Мор, они захотели, чтобы еще и «Рено» там же работал. Это комплекс, который будет обслуживать Поволжье, Центральную Россию. Теперь все запчасти «АвтоВАЗа» через Тверь пойдут. Там очень удобная логистика – трасса М11 и трасса М10.

Развиваем активно туристическую индустрию, туристический кластер с очень хорошим потенциалом.

В.Путин: Завидово?

И.Руденя: Да, Завидово, Владимир Владимирович. И хотел сразу сказать, что мы хотели бы Вас пригласить в 2022 году, как Вам будет удобно, в середине года, июнь-июль, на открытие нашего речного порта. Мы его уже доделаем, в этом году мы планируем до конца года закончить акваторию, она 300 на 300 метров, глубина не менее 8-ми, большое количество судозаходов. И мы думаем, что оттуда – такой был расчет – будет начинаться вся речная навигация Центральной России, Поволжья до Астрахани и в Санкт-Петербург.

Там мы еще планируем сделать железную дорогу, но пока это в проектах, чтобы можно было из Москвы напрямую доезжать туда. У нас трасса М-11 приходит очень удобно, и такой же комплекс будет полноценный. И я надеюсь, что при благоприятной обстановке мы с Вами сможем открыть этот порт уже в июле точно, конец июня, как Вам будет удобно по времени.

Также у нас развивается рынок труда. Мы работали все эти пять лет, Вы помните, мы Вам докладывали, с замещением трудовых мигрантов своими ресурсами. Конечно, очень непростая задача. Пришлось активно работать и с учреждениями среднего профессионального образования.

Работа идет, но, конечно, можно достичь большего, потому что трудовые ресурсы являются, наверное, сейчас самым главным ограничительным фактором. И для того чтобы более динамично шло, хотели тоже попросить посмотреть на программу модернизации учреждений среднего профессионального образования, так называемые ПТУ бывшие и техникумы, которые раньше были в региональной собственности. Это потенциал, и когда они будут получать…

В.Путин: У нас такая программа существует.

И.Руденя: Да. Если можно, Владимир Владимирович, потом посмотреть, отдельно доложу, по расширению. Потому что молодежь, получая уже профессию – даже часть до армии успевает это делать, – она уже имеет хорошие профессии, со стройкой связанные, с машинообработкой, с металлообработкой, в том числе сварщики. Это то, что можно сделать до армии, уже ребята идут в армию подготовленными, с профессиями.

Дальше по бюджету – это госдолг, снижаем. И очень хорошее решение было, хотим Вас еще раз поблагодарить: те регионы, которые снизили госдолг и не имеют коммерческих кредитов, могут получать дополнительную поддержку по инфраструктурным проектам.

В.Путин: Обеспеченность у вас хорошая.

И.Руденя: Да, мы сейчас получили 650 миллионов дополнительно – то, о чем Вы сказали, для тех регионов. Хотел Правительство поблагодарить, Вас.

И мы сейчас как раз успеваем – у нас есть проектная документация – уже в этом году увеличить объем дорожного ремонта…

В.Путин: Вот этим точно нужно заняться.

И.Руденя: Это правда. Поэтому мы тоже подготовили, и в 2021-м, в этом году существенно увеличим объем дорожных работ. Мы делаем в основном опорную сеть, начиная с 57 километров, 146 – в 2016 году, 354 – в 2017 году и сейчас уже 558, не считая крупных мостов. Большие средства, конечно, уходят на ремонт мостов. Есть программы отдельные, но мы понимаем, что мостовые переходы через реки, через Октябрьскую железную дорогу – это тоже наша работа. В текущем году, в октябре, открываем новый мост, Вышний Волочек, через Октябрьскую железную дорогу.

Дальше – программа газификации. Очень хорошо «Единая Россия» помогает нам. Эта программа Вами была поддержана – до каждого дома сделать подвод газа и подключение домохозяйств. Она вызвала огромную позитивную реакцию. И теперь есть возможность не просто газ довести до населенного пункта, а уже непосредственно до домовладения, и до квартиры в том числе.

В.Путин: Это верно. Точно нужновписываться в эту программу, но задолженность учреждений и предприятий достаточно высокая.

И.Руденя: Владимир Владимирович, у нас у населения задолженности нет. Это касается города Твери, отдельно доложу, это «Тверская генерация», которая у нас есть, тема длится с 2016 года.

Работаем по укреплению здравоохранения, вакцинации. Вакцинация достаточно динамично у нас идет. Простимулировали бизнес. Очень сознательно подошли работодатели. У нас были очереди, сейчас немножко поменьше. Открыли в торговых центрах пункты вакцинации. Пользуется самой большой популярностью «Спутник V». Не хочу пропагандировать, мы сами все уже вакцинированы по второму разу, но тема идет очень хорошо.

В.Путин: У меня держатся все эти показатели хорошо.

И.Руденя: Сейчас была возможность, сдал анализ, и у меня получилось больше 15 тысяч единиц. Могу сказать, что действительно наша вакцина результаты показывает.

Дальше. По инвестициям, по бюджетным показателям, по росту мы заняли второе место в ЦФО – 110 процентов по итогам 2020 года. Так что стараемся. Хотел тоже поблагодарить Правительство – очень активно поддерживают, там есть с кем разговаривать, у Минфина очень правильная позиция. Потому что когда мы начинали, у нас был долг больше 50 процентов, были бюджетные ограничения, мы не могли маневрировать. Теперь, когда сократили долг, мы можем собственные средства вкладывать, инвестировать в строительство, в том числе в школы, детские сады, региональные объекты. Особенно это касается объектов туристического комплекса. Поэтому для нас, конечно, сегодня возможности укрепления бюджетной дисциплины дали такие экономические показатели.

Дальше по демографии. Благодаря как раз укреплению бюджетной дисциплины и бюджетной обеспеченности мы смогли ввести свои региональные меры поддержки. У нас по Вашей программе, которую Вы поручили, [семьям с детьми] от трех до семи лет выплаты и от 16 до 18 лет – 28 тысяч, соответственно, и 22 тысячи семей получают.

И что очень важно, мы [дополнительные меры поддержки] еще ввели, Владимир Владимирович, имея собственные возможности благодаря федеральной поддержке. Если в семье больше пяти детей, многодетная семья, то мы выделяем 1 миллион на автотранспорт, они покупают. Очень пользуется популярностью эта программа. И вторая поддержка – это бесплатная школьная форма для детей из многодетных семей с первого по пятый класс включительно. И подарочные наборы для новорожденных. Но сейчас многие регионы так тоже делают. У нас эта программа несколько лет работает.

И конечно, у нас есть [почетный знак] «Слава Матери». И наша мужская половина – тоже такое предложение мы поддержали – сделать почетный знак «Слава Отца», выплаты 100 тысяч рублей многодетным семьям, потому что это очень важно: все-таки мужчина и работает, трудится, при нормальном отце и семья нормальная.

По инвестициям. Как и говорил, благодаря программе замещения…

В.Путин: У вас немножко сократились инвестиции в основной капитал, хотя проекты хорошие, я посмотрел весь список.

И.Руденя: Да, это обновление. Но у нас это уходит на модернизацию. Мы сделали более 18900 новых рабочих мест. У нас в этом году был хороший показатель, а сократились, потому что раньше считались госинвестиции до позапрошлого года, потом Минэкономразвития изменило показатель, чтобы госинвестиции, федеральные средства не считались. Поэтому сейчас мы наращиваем.

В.Путин: Чисто формальный показатель?

И.Руденя: Нет, я не считаю, что формальный, Владимир Владимирович, просто методика скорректировалась.

По иностранным предприятиям – у нас активно размещаются. Компания Orion детское печенье ChocoPie делает. Сейчас строится новый завод, открывается в следующем году. Дальше – производство продуктов питания. Вы помните, открывали в 2016 году [агрофирму в селе] Дмитрова гора. Там сейчас модернизируют молочный завод, построили новый завод и модернизируют старый. И плюс во Ржеве тоже открыли новое производство, там будет молочная ферма и производство молока. Поэтому активно все развивается.

Очень, кстати, большой плюс дала реализация Вашего поручения, Владимир Владимирович, по электрификации железной дороги Москва – Ржев. Открыли станцию, платформу в этом году на майские праздники.

В.Путин: По Вашей инициативе.

И.Руденя: Вы поддержали, спасибо большое.

Сейчас уже идет разработка документации трассы М9: от Волоколамска до Ржева будет четыре полосы.

Следующий вопрос – готовность образовательных учреждений к 1 сентября. Хотел бы тоже поблагодарить Вас, мы в этом году сделали часть детских садов, причем сделали их, Владимир Владимирович, по новой технологии фасадов, они яркие получились.

И еще очень интересная программа – это стадионы пришкольные. В этом году делаем первый такой пилотный проект – 10 [стадионов], и до конца года хотели еще увеличить. Это федеральные средства, тоже хотели поблагодарить Министерство просвещения, Минспорта. И дальше уже будем наращивать, потому что у нас все школы, Владимир Владимирович, конечно, в достаточно взрослом возрасте. Тем более, Вы сказали, что их надо реконструировать, но в некоторых случаях легче просто построить новые. Но стадионы, конечно, и для местных жителей, не только для школьников, потому что школа в районных центрах – это практически центр культуры, центр активности. Это не только для детей, но и для населения.

В.Путин: Какой все-таки уровень готовности к 1 сентября?

И.Руденя: Уровень готовности высокий. Тоже хочу поблагодарить Минздрав и Минпром за прививочную кампанию, за поддержку вакцинации, потому что мы попросили всех учителей очень ответственно подойти к этому процессу, попросили всех учителей максимально провакцинироваться.

Очень хорошо откликнулись, у нас уже больше половины муниципалитетов, практически 75 процентов, где учителя превысили порог 65–70 процентов вакцинации.

В.Путин: Это правильно и очень хорошо. А материально-техническое состояние зданий и сооружений?

И.Руденя: Ремонты практически все завершились, окна поменяли, крыши, кровлю, окна. Самое главное – ремонт санитарных комнат тоже завершили. Улица – это самый важный момент, это мы практически завершили.

И программа, которую мы хотели со следующего года начать, если такая возможность будет к Федерации обратиться, это программа ремонта фасадов.

В.Путин: Хорошо.

И.Руденя: Владимир Владимирович, хотел обратиться от лица жителей Тверской области по городу Бологое. Этот город – единственный большой узел между Москвой и Санкт-Петербургом, который не был занят фашистами, внес огромный вклад в победу: Волховский фронт, Калининский фронт, Белорусский фронт – это все снабжалось через город Бологое. Город старинный, люди очень трудолюбивые.

Мы подготовили обращение, прошли все необходимые инстанции, получили заключение Академии наук. Здесь приведены все материалы про наших героев, которые прошли всю войну, про людей, которые обеспечивали и работу железной дороги, и промышленности. Это единственный город, который в 1980-х годах был награжден орденом Отечественной войны I степени за вклад в Великую Победу. Это те люди, которые действительно ковали победу в тылу, несмотря на бомбежки, несмотря на очень тяжелую ситуацию.

Владимир Владимирович, подготовили письмо-поручение, прошу Вас поддержать. Есть комиссия, мы понимаем, что процедура публичная, официальная, чтобы нас поддержали, просьба всех жителей – присвоить звание Города воинской славы.

В.Путин: У Вас письмо есть?

И.Руденя: Конечно. Для нас это…

В.Путин: (Просматривая презентацию.) Про речной порт Вы мне уже сказали…

И.Руденя: Это речной вокзал, Владимир Владимирович, это совсем другое. Это культурный кластер, который хотим сделать в городе Твери. Это стрелка реки Тверцы, реки Волги, которая в самом центре нашей областной столицы. У нас там был Отроч монастырь, который находился в самом центре.

Отроч монастырь был основан, первое упоминание, в 1265 году, это Ярослав Ярославич. Дальше – огромная история. В 1930-е годы он был снесен, остался только центральный собор от него, и построили, Владимир Владимирович, речной вокзал. Речной вокзал – это региональный памятник. Есть письмо-обращение, я попросил бы, если можно, распоряжение – сделать рабочую группу и Мединского туда включить, потому что он очень хорошо знает нашу историю. Мы много чего делали с ним по региону, в том числе и наш мемориал. Если такое распоряжение выйдет, то мы с Министерством культуры и речной вокзал передвинем и, соответственно, восстановим Отроч монастырь.

В.Путин: Вы хотите его передвинуть?

И.Руденя: Чуть-чуть. Он сделан на части того места, где была церковь. Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа.

В.Путин: Это только одна из версий.

И.Руденя: Владимир Владимирович, и еще одна просьба. Есть город Торопец – это город, который упоминали в Лаврентьевской летописи от 1074 года. Это очень известный город, самый старый город Тверской области. Это тот город, где венчался Александр Невский. Он входит, по Вашему указу, в перечень городов, где отмечается 950-летие. И когда проходило венчание Александр Невского в Торопце, то туда была привезена и подарена Корсунская икона божьей матери – одна из самых старинных икон России. Мы хотели бы Вас попросить поддержать, выпустить распоряжение о праздновании в 2024 году 950-летия города Торопца.

В.Путин: Хорошо.

И.Руденя: Оттуда родом очень много людей. Один из них – Куропаткин, который был командующим на российско-японской войне. Патриарх Тихон там родился, наши дальневосточные путешественники-открыватели – это все уроженцы города Торопца. Поэтому хотел просить Вас поддержать.

Еще очень интересный факт: там учились два парня в XX веке, сидели за одной партой, Владимир Владимирович. И один из них стал конструктором «Бурана», одним из главных конструкторов нашего «Бурана», многоразового космического корабля, а второй волею судеб оказался в Америке и стал конструктором «Шаттла».

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