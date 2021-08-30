А. Артамонов: К 650-летию Калуги в городе появилось много знаковых спортивных, культурных и инфраструктурных объектов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы РФ приняли участие в мероприятиях, посвященных юбилею города.

Председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области и член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Савин, СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области представляющие в верхней палате парламента исполнительный и законодательный органы государственной власти Калужской области, приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 650-летию основания города Калуги.

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В мероприятиях участвовали депутат Государственной Думы Александр Авдеев, заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова, губернатор Калужской области Владислав Шапша, ШапшаВладислав ВалерьевичГубернатор Калужской области председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев, городской голова Калуги Дмитрий Денисов, и. о. губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, ГладковВячеслав ВладимировичВременно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области губернатор Рязанской области Николай Любимов, ЛюбимовНиколай ВикторовичГубернатор Рязанской области главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев.

Состоялись торжественное собрание, возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата на Площади Победы. Прошел Крестный ход. На набережной Яченского водохранилища сенаторы приняли участие в посадке саженцев сирени. Был открыт светомузыкальный мультимедийный фонтан на территории нового парка Театра юного зрителя.

Анатолий Артамонов и Александр Савин приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 650-летию основания города Калуги

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Анатолий Артамонов

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Анатолий Артамонов и Александр Савин приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 650-летию основания города Калуги

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Анатолий Артамонов и Александр Савин приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 650-летию основания города Калуги

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Анатолий Артамонов и Александр Савин приняли участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного солдата на Площади Победы

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Анатолий Артамонов и Александр Савин приняли участие в праздничных мероприятиях и Крестном ходе, посвященных 650-летию основания города Калуги

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Анатолий Артамонов и Александр Савин приняли участие в праздничных мероприятиях и Крестном ходе, посвященных 650-летию основания города Калуги

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Анатолий Артамонов и Александр Савин приняли участие в праздничных мероприятиях и Крестном ходе, посвященных 650-летию основания города Калуги

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Анатолий Артамонов и Александр Савин приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 650-летию основания города Калуги

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Праздничные мероприятия, посвященные 650-летию основания города Калуги

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Анатолий Артамонов и Александр Савин приняли участие в открытии светомузыкального мультимедийного фонтана на территории нового парка Театра юного зрителя

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Открытие светомузыкального мультимедийного фонтана на территории нового парка Театра юного зрителя

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Поздравляя калужан с праздником, Анатолий Артамонов отметил, что к юбилею города в Калуге появилось много знаковых объектов. «Это вторая очередь музея космонавтики и великолепный Дворец спорта. Строится кампус Баумановского университета, ремонтируются дороги, проводится капитальный ремонт домов, построен Южный обход Калуги и завершается строительство Северного обхода, благоустраивается набережная Яченского водохранилища», — рассказал сенатор.

Он отметил активную работу руководства региона, пожелал здоровья, успехов и благополучия жителям города.

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