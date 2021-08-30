Анастасия Бондаренко наградила победителей Всероссийской олимпиады школьников группы компаний «Россети»

Source: Russia Ministry of Energy

30 августа, Москва. – Анастасия Бондаренко приняла участие в церемонии награждения победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников, участников Энергетической проектной смены во Всероссийском детском центре «Орлёнок», ежегодно организуемыми группой компаний «Россети», и ребят, которые работали по программе «Большие вызовы» над проектом компании «Определение оптимального варианта электроснабжения населённого пункта» в Образовательном центре «Сириус». Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики выразила признательность организаторам за системную работу по привлечению в отрасль талантливой молодёжи и за предоставленные возможности ребятам для самореализации.

«Энергетика – это инфраструктурная, «сквозная» отрасль, которая представлена везде – от крупных мегаполисов до самых отдалённых уголков страны. И привлечение талантливых, активных ребят в энергетику – одна из важнейших отраслевых задач, так как везде нужны высококвалифицированные кадры» – отметила замминистра.

Анастасия Бондаренко поздравила всех участников с отличными результатами и выразила надежду, что «учебный» интерес к энергетике преобразуется в осознанный выбор профессии, и отрасль получит грамотных и преданных делу специалистов.

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