XVI Паралимпийские летние игры: Юлия Шишова выиграла «бронзу» в плавании на дистанции 50 м на спине

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянка Юлия Шишова завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 м на спине среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата в категории S3. В этой категории выступают люди с серьёзными нарушениями конечностей, включая квадриплегию от травмы спинного мозга, тяжёлый церебральный паралич и множественные ампутации.

24-летняя Юлия Шишова – мастер спорта России международного класса, победительница и неоднократный призёр чемпионатов Европы по плаванию спорта лиц с поражением ОДА. Юлия родилась в Саратове и выступает за родной регион в составе паралимпийской сборной страны. Спортсменка тренируется в Областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школе «Реабилитация и физкультура» в Саратове под руководством заслуженного тренера России Галины Владимировны Филипповой.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Юлия Шишову, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «бронзой» Игр в Токио и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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