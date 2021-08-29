XVI Паралимпийские летние игры: Степанида Артахинова и Баир Шигаев выиграли «бронзу» в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россияне Степанида Артахинова и Баир Шигаев стали бронзовыми призёрами в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил спортсменов с завоеванием бронзовых медалей. «Поздравляю Степаниду Артахинову и Баира Шигаева с «бронзой» Игр в Токио! В поединке за третье место наши спортсмены проявили чемпионский характер и одержали победу над сильной командой Ирана со счётом 153:151. Для Степаниды, пятикратной чемпионки мира, это уже вторая паралимпийская медаль в карьере после «бронзы» на Играх-2012. Баир завоевал сегодня свою первую награду Паралимпиады в карьере. Российские спортсмены впервые в истории стали призёрами в этой дисциплине, только недавно вошедшей в программу Игр. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России! Желаю нашим спортсменам удачи на Играх в Токио», – сказал Олег Матыцин.

31-летняя Степанида Артахинова – заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Паралимпийских игр 2012 года, пятикратная чемпионка мира, чемпионка Европы по стрельбе из лука среди лиц с поражением ОДА. Степанида родилась в якутском селе Улахан-Мунгку и в составе паралимпийской сборной страны представляет Республику Саха (Якутия). Спортсменка тренируется на базе ГБУ Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд» под руководством заслуженного тренера России Андрея Андреевича Иксмана.

Баиру Шигаеву 38 лет. Он является мастером спорта России международного класса, серебряным призёром чемпионата мира, многократным победителем Кубка Европы по стрельбе из лука среди лиц с поражением ОДА. Баир родом из г. Мирного (Якутия) и в составе паралимпийской сборной страны, как и Степанида Артахинова, представляет родной регион. Тренируется у заслуженного тренера России Цыденбала Тогошиевича Цыренжапова.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Степаниду Артахинову и Баира Шигаева, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «бронзой» Игр в Токио и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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