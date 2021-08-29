XVI Паралимпийские летние игры: Роман Тарасов — бронзовый призёр в беге на 100 м

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) российский легкоатлет Роман Тарасов выиграл бронзовую медаль в беге на дистанции 100 м среди спортсменов с нарушением зрения в категории T12.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Романа Тарасова с завоеванием бронзовой награды. «Поздравляю Романа с «бронзой» Игр в Токио. Он на высочайшем уровне провёл финал в беге и заслуженно выиграл свою первую паралимпийскую медаль в карьере. Наши легкоатлеты в Токио добились большого достижения – вошли в число сильнейших паралимпийцев в мире и навсегда вписали свои имена в историю. Поздравляю с успехом российских легкоатлетов тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России. Желаю спортсменам удачи на Играх в Токио», – сказал Олег Матыцин.

28-летний Роман Тарасов — мастер спорта России международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион и серебряный призёр чемпионата Европы по лёгкой атлетике спорта слепых. Роман родился в Саянске Иркутской области и в составе российской паралимпийской сборной выступает за родной регион. Спортсмен тренируется в Спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» им. Л.М. Яковенко под руководством заслуженного тренера России Александра Яковлевича Сапунова.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Романа Тарасова, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «бронзой» Игр в Токио и желает новых ярких побед!

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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