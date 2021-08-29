XVI Паралимпийские летние игры: Дмитрий Черняев – чемпион в плавании на дистанции 100 метров брассом с новым мировым рекордом

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянин Дмитрий Черняев выиграл золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров брассом в категории SB4. В ней выступают пловцы, у которых есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги. Дмитрий преодолел дистанцию за 1 минуту 31,96 секунды и установил новый мировой рекорд.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Дмитрия Черняева с победой. «Поздравляю Дмитрия с «золотом» Игр в Токио! Российские пловцы продолжают радовать нас своими результатами на Паралимпиаде-2020. Они ежедневно выигрывают медали и бьют мировые рекорды. Мы гордимся их выступлением на Играх в Токио. Дмитрий Черняев, чемпион мира, одержал сегодня блестящую победу в финале на 100 м брассом. Наш спортсмен вырвался вперёд с первых метров дистанции, финишировал с солидным преимуществом над соперниками и обновил мировой рекорд. Для Дмитрия это первая паралимпийская медаль в карьере. Поздравляю тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России с этим успехом! Мы все желаем удачи российским пловцам на Играх в Токио», – сказал Олег Матыцин.

21-летний Дмитрий Черняев – заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и Европы. Дмитрий родился в Челябинске и в составе паралимпийской сборной представляет родную Челябинскую область. Спортсмен тренируется в МБУ СШОР по плаванию «Юника» под руководством заслуженного тренера России Михаила Николаевича Уранова.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Дмитрия Черняева, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «золотом» и желает новых ярких побед!

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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