XVI Паралимпийские летние игры: Денис Тарасов – серебряный призёр в плавании на 50 м вольным стилем

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянин Денис Тарасов завоевал «серебро» в плавании на дистанции 50 м вольным стилем среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в классе S9. В данном классе выступают люди с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

28-летний Денис Тарасов – заслуженный мастер спорта России, паралимпийский чемпион 2012 года, многократный призёр Паралимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России по плаванию спорта лиц с поражением ОДА. Денис родился в Энгельсе Саратовской области и в составе паралимпийской сборной России представляет родной регион. Спортсмен тренируется в Областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школе «Реабилитация и физкультура» в Саратове под руководством заслуженного тренера России Светланы Алексеевны Борисовской.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Дениса Тарасова, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «серебром» Игр в Токио и желает новых ярких побед!

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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