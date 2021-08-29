XVI Паралимпийские летние игры: Денис Гнездилов выиграл «золото» в толкании ядра и установил новый мировой рекорд

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянин Денис Гнездилов выиграл золотую медаль в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см. В решающей попытке россиянин показал результат 11,16 метра и установил новый мировой рекорд.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Дениса Гнездилова с победой. «Поздравляю Дениса Гнездилова с «золотом» Игр в Токио! Наш спортсмен, действующий чемпион мира, показал блестящее выступление на Паралимпиаде. Он лидировал на протяжении всех соревнований. А в заключительной попытке всего на один сантиметр превзошёл сильного соперника из Ирака, чемпиона Игр-2016, и завоевал свою первую паралимпийскую медаль в карьере. В финале Денис дважды обновил мировой рекорд и доказал, что является сильнейшим в мире. Поздравляю с успехом нашего легкоатлета тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России! Желаю российским спортсменам удачи на Играх в Токио», – сказал Олег Матыцин.

34-летний Денис Гнездилов – заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по лёгкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Денис родился в городе Рустави в Грузии, в составе российской паралимпийской сборной представляет Московскую область. Денис тренируется на базе Центра паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта Московской области под руководством заслуженного тренера России Николая Александровича Колодко.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Дениса Гнездилова, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «золотом» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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