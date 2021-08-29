XVI Паралимпийские летние игры: Виталий Гриценко – обладатель бронзовой награды в беге на 400 м

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянин Виталий Гриценко выиграл бронзовую медаль в беге на 400 м в классе Т53 – гонки на колясках.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Виталия Гриценко с завоевание бронзовой награды. «Поздравляю Виталия с «бронзой» Игр в Токио. Он на высочайшем уровне провёл финал в беге и заслуженно выиграл свою первую паралимпийскую медаль в карьере. Наши легкоатлеты добились большого достижения – вошли в число сильнейших паралимпийцев в мире и навсегда вписали свои имена в историю. Поздравляю с успехом российских легкоатлетов тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России. Желаю спортсменам удачи на Играх в Токио», – сказал Олег Матыцин.

35-летний Виталий Гриценко – мастер спорта России международного класса, двукратный чемпион Европы, четырёхкратный серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Европы по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Виталий родился в с. Рагули Ставропольского края, в составе российской паралимпийской сборной представляет Москву. Виталий тренируется в школе олимпийского резерва «Воробьёвы горы», его тренер – шестикратный чемпион Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Сергей Валентинович Шилов.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Виталия Гриценко, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «бронзой» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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