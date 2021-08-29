XVI Паралимпийские летние игры: Вера Муратова выиграла «бронзу» в соревнованиях по пауэрлифтингу в весе до 79 кг

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянка Вера Муратова выиграла бронзовую медаль в соревнованиях по пауэрлифтингу в весе до 79 кг в классе PWL. В этом классе выступают лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Веру Муратову с бронзовой наградой. «Поздравляю Веру Муратову с «бронзой» Игр в Токио! Наша спортсменка, призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы и рекордсменка мира, принесла России первую награду в пауэрлифтинге на Паралимпиаде-2020. На Играх в Лондоне в 2012 году Вера остановилась в шаге от пьедестала почёта, заняла четвёртое место. В Токио она показала всему миру, что по-прежнему является одной из сильнейших в своей категории, и впервые в карьере стала призёром Паралимпийских игр. Поздравляю с бронзовой медалью тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России. Желаю удачи всем российским спортсменам, выступающим на Играх в Токио», – сказал Олег Матыцин.

41-летняя Вера Муратова – мастер спорта России международного класса, двукратная чемпионка Европы и обладательница Кубка мира. Вера родилась в Самарканде (Узбекистан), в составе российской паралимпийской сборной представляет Владимирскую область. Вера проходит подготовку в тренажёрном зале «Атлант» в г. Лакинске, её тренер – заслуженный тренер России Дмитрий Валерьевич Красильников.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Веру Муратову, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «бронзой» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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