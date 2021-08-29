XVI Паралимпийские летние игры: Анна Сапожникова завоевала «бронзу» в прыжках в длину

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянка Анна Сапожникова выиграла бронзовую медаль в прыжках в длину в категории Т37 по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В своей лучшей попытке Анна показала результат 4,56 м.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Анну с завоеванием бронзовой награды. «Поздравляю Анну Сапожникову с «бронзой» Игр в Токио. Анна завоевала бронзовую награду в серьёзной конкуренции с сильными соперницами. Наши легкоатлеты добились большого достижения – вошли в число сильнейших паралимпийцев в мире и навсегда вписали свои имена в историю. Поздравляю с успехом российских легкоатлетов тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России. Желаю спортсменам удачи на Играх в Токио», – сказал Олег Матыцин.

24-летняя Анна Сапожникова – мастер спорта России международного класса, двукратный серебряный и двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы. Анна родилась в Челябинске и в составе российской паралимпийской сборной представляет родную Челябинскую область. Анна тренируется на базе Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области под руководством заслуженного тренера России Елены Ивановны Мальчиковой.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Анну Сапожникову, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «бронзой» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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