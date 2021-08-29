XVI Паралимпийские летние игры: Анна Крившина завоевала «серебро» в плавании на дистанции 50 м вольным стилем

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 августа, на XVI Паралимпийский летних играх в Токио (Япония) россиянка Анна Крившина выиграла серебряную медаль в плавании на дистанции 50 м вольным стилем в классе S13. В нём выступают пловцы, которые являются наиболее зрячими, но считаются слепыми.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Анну Крившину с серебряной наградой. «Поздравляю Анну Крившину с «серебром» на Играх в Токио! Российские пловцы продолжают радовать нас своими результатами на Паралимпиаде-2020. Анна завоевала «серебро» в красивой борьбе с соперниками на финише, продемонстрировали большую волю к победе. Владимир Даниленко и Юлия Шишова уверенно выступили в финале и заслуженно вошли в число призеров Паралимпиады. Поздравляю тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России с этим успехом! Мы все желаем удачи российским пловцам на Играх в Токио», – сказал Олег Матыцин.

25-летняя Анна Крившина – мастер спорта России международного класса, четырёхкратная чемпионка мира и чемпионка Европы. Анна родилась в городе Озерске Челябинской области, в составе российской паралимпийской сборной представляет Республику Башкортостан. Анна тренируется в Спортивно-адаптивной школе паралимпийского резерва Республики Башкортостан, её тренер – Гузэль Адибовна Тверякова.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Анну Крившину, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «серебром» и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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