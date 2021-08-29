XVI Паралимпийские летние игры: Анатолий Шевченко – обладатель бронзовой медали в дзюдо в категории до 100 кг

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 29 августа, на XVI Паралимпийских летних играх в Токио (Япония) россиянин Анатолий Шевченко выиграл «бронзу» в соревнованиях по дзюдо спорта слепых в весовой категории до 100 кг.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Анатолия с завоеванием бронзовой медали. «Поздравляю Анатолия Шевченко с «бронзой» Игр в Токио! В схватке за третье место наш спортсмен, многократный призёр чемпионатов Европы, одержал убедительную победу над сильным соперником из Германии со счётом 11:0. Анатолий сначала заработал вазари, а затем мастерски выиграл поединок иппоном. На Играх-2012 в Лондоне российский дзюдоист был пятым, и сегодня в Токио он завоевал свою первую паралимпийскую медаль в карьере. Всего на Паралимпиаде в Японии российские дзюдоисты выиграли три бронзовые награды. Поздравляю с этим результатом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России», – сказал Олег Матыцин.

33-летний Анатолий Шевченко – мастер спорта России международного класса, трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы по дзюдо спорта слепых. Анатолий родился в Симферополе, а в составе паралимпийской сборной страны представляет Республику Дагестан. Спортсмен тренируется в Спортивной школе по адаптивным видам спорта Республики Дагестан, его тренер – Руслан Билдуевич Истрапилов.

XVI Паралимпийские летние игры завершатся 5 сентября. В соревнованиях принимают участие 4400 спортсменов. Разыгрывается 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Российские паралимпийцы, завоевавшие 203 лицензии, выступают в 19 видах спорта. В состав российской делегации входят 434 человека, в том числе 243 спортсмена.

Наши спортсмены впервые принимают участие на Паралимпийских играх в соревнованиях по бадминтону, бочча, голболу, гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо и волейболу сидя среди женских команд.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Анатолия Шевченко, тренерский штаб и Паралимпийский комитет России с «бронзой» Игр в Токио и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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